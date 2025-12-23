विद्यापीठ संशोधन स्पर्धेत उत्तेजनार्थ बक्षीस
मुंबई : आविष्कार संशोधन स्पर्धेत उत्तेजनार्थ क्रमांकाचे बक्षीस डॉ. दिलीप पाटील यांच्या हस्ते स्वीकारताना विद्यार्थी आणि प्रा. विनायक गावडे.
विद्यापीठ संशोधन स्पर्धेत
‘गोगटे’ला उत्तेजनार्थ बक्षीस
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २३ : विद्यापीठस्तरीय ‘आविष्कार’ संशोधन स्पर्धेचे अंतिम सादरीकरण मुंबई विद्यापीठ विद्यार्थी भवन, चर्चगेट येथे पार पडले. या स्पर्धेत गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या (स्वायत्त) भूगोल विभागाने सादर केलेल्या प्रकल्पाला उत्तेजनार्थ पारितोषिक प्राप्त झाले. शाश्वत विकास ध्येये १७च्या पूर्ततेसाठी ग्रामपंचायत स्तर मूल्यमापन प्रणाली यावर हा प्रकल्प सादर केला होता.
मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास विभागाचे संचालक डॉ. दिलीप पाटील यांच्या उपस्थितीत बक्षीस प्रदान करण्यात आले. पदवी स्तरावर सी १- मानव्यविद्या, भाषा आणि ललित कला या गटातून हा प्रकल्प सादर केला होता. या स्पर्धेत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सर्व जिल्ह्यांमधून एकूण १२ प्रकल्प सहभागी होते. ग्रामपंचायत स्तर मूल्यमापन प्रणाली या विषयावर संशोधन सादर केले गेले. याचे माहिती संकलन व सादरीकरण सेजल मेस्त्री (तृतीय वर्ष कला शाखा) आणि प्रथम गणेश बंडबे (तृतीय वर्ष कला शाखा) या विद्यार्थ्यांनी केले. हा प्रकल्प महाविद्यालय, जिल्हास्तर, विद्यापीठ स्तर पोस्टर सादरीकरण आणि अंतिम सादरीकरणासाठी निवडला गेला.
या प्रकल्पासाठी प्रशासकीय उपप्राचार्य व विभागप्रमुख प्रा. डॉ. सुरेंद्र ठाकूरदेसाई, प्रा. विनायक गावडे, सहाय्यक प्रा. सोनाली कुरतडकर यांचे मार्गदर्शन लाभले.
