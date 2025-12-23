-४७ व्या वार्षिक बर्वे कुल स्नेह संमेलनाचे आयोजन
चिपळुणात बर्वे कुल
स्नेहसंमेलन 26 पासून
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २३ ः बर्वे (बरवे) कुल स्नेहसंवर्धक मंडळाचे 47वे वार्षिक स्नेहसंमेलन 26 ते 28 डिसेंबर या कालावधीत चिपळूण येथील श्री क्षेत्र परशुराम येथे होणार आहे. चिपळूण येथील जुन्या पिढीतील सुप्रसिद्ध कवी आणि लोकमान्य टिळक स्मारक वाचनालयाचे सलग वीस वर्षे अध्यक्ष राहिलेले कै. वि. ल. बर्वे तथा कवी आनंद यांचे ‘आनंदनगरी’ असे नाव संमेलन स्थळाला देण्यात आले आहे.
चिपळूण शहराच्या सांस्कृतिक जडणघडणीत गेली पन्नास वर्षांहून अधिक काळ मोलाची भूमिका बजावत असलेले प्रकाश देशपांडे हे या संमेलनाचे उद्घाटक आहेत. संमेलनामध्ये करमणुकीसह अनेक प्रबोधनपर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. बर्वे मंडळाची स्थापना 1974 मध्ये चिपळूण येथे झाली. मंडळातर्फे आपल्या कुलबंधू भगिनी, विद्यार्थी, उद्योजक यांना अल्पदराने शैक्षणिक कर्ज, व्यवसाय कर्ज, नैसर्गिक आपत्तीत मदत असे अनेक उपक्रम राबवले जातात. मंडळाने गेल्या वर्षी आपला सुवर्णमहोत्सव साजरा केला. या वर्षीच्या संमेलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ज्या ठिकाणी मंडळाची पन्नास वर्षांपूर्वी स्थापना झाली त्याच परशुराम भूमीमध्ये होत आहे, हा देखील एक योगायोग आहे. या संमेलनामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात आणि देशी-परदेशी वास्तव्याला असलेला बर्वे परिवार सहभागी होतो.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.