रत्नागिरीः''नाताळ'' निमित्त चर्चमध्ये ख्रिस्ती बांधवांचे विविध कार्यक्रम रंगणार
''नाताळ''निमित्त चर्चमध्ये विविध कार्यक्रम
चार चर्चमध्ये प्रार्थना; सामाजिक उपक्रमांतून माणुसकीचा संदेश
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २३ : शहर व परिसरातील विविध चर्चमध्ये नाताळ (ख्रिसमस) हा सण मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावाने आणि आनंदी वातावरणात साजरा करण्यात येणार आहे. शहरातील मिलाग्रीस चर्च, हंटर मेमोरियल चर्च, जेम्स चर्च तसेच ए. जी. चर्चमध्ये बुधवारी (ता. २४) व गुरुवारी (ता. २५ डिसेंबर) नाताळनिमित्त विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
बुधवारी सर्व चर्चमध्ये रात्री ८ ते १२ भक्तीचा कार्यक्रम होईल. त्यामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जन्माच्या स्मरणार्थ सादर करण्यात आलेली प्रयेशू जन्माची नाटिका, कॅरोल सिंगिंग, नृत्य सादरीकरण आदींचा समावेश असतो. तसेच सांताक्लॉजकडून लहान मुलांना खाऊचे वाटप हे कार्यक्रमांचे प्रमुख आकर्षण या सर्व चर्चमध्ये असते. विशेषतः लहान बालकलाकार येशू जन्माची नाटिका सादर करतात. नाताळच्या दिवशी म्हणजेच २५ डिसेंबरला सकाळी १० ते १२ या वेळेत प्रार्थना होईल. दरवर्षीप्रमाणे जेम्स चर्च सामाजिक बांधिलकी जपत मनोरुग्णालय, रत्नागिरी पोलिस कारागृह तसेच अन्य ठिकाणी नाताळनिमित्त विविध उपक्रमांद्वारे प्रेम, सेवा आणि माणुसकीचा संदेश समाजाच्या विविध घटकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम केले जाणार आहे.
चौकट...
प्रभू येशूचा जन्म मानवतेला वरदान
ख्रिस्त जन्माचा प्रकाश अंधारलेल्या जीवनात आशा निर्माण करतो. निराश माणसाला धीर देतो, तुटलेल्या नात्यांना जोडतो आणि मानवतेवर विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करतो म्हणूनच ख्रिस्त जन्म हा केवळ एका दिवशी साजरा करण्याचा सण नसून, तो रोज जगण्याचा विचार आहे. या पवित्र ख्रिसमसच्या निमित्ताने प्रत्येकाने आपल्या जीवनात प्रेम, शांती, न्याय आणि करुणा यांना स्थान द्यावे. कारण प्रभू येशू ख्रिस्तांचा जन्म हा मानवतेसाठी दिलेले देवाचे अमूल्य वरदान आहे, असे ऑल इंडिया ख्रिश्चन मायनॉरिटी कॉन्सिलचे प्रेम व्हिमल यांनी सांगितले.
