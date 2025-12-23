असनियेत रस्त्याच्या कामाला प्रारंभ
बांदा ः असनिये गावातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या घाटीचे मूळ ते माऊली मंदिर तसेच मुख्य रस्ता ते वायंगणवाडी या दोन्ही रस्त्यांच्या कामाचे भूमिपूजन आज उत्साहात पार पडले. या भूमिपूजन कार्यक्रमाला असनिये सरपंच रेश्मा सावंत, बांदा मंडल अध्यक्ष स्वागत नाटेकर, उपाध्यक्ष गुरू कल्याणकर, ग्रामपंचायत सदस्य भरत सावंत, संजय सावंत, सुमंत असनियेकर यांच्यासह ग्रामस्थ शरद सावंत, चंद्रकांत भिसे, प्रेमानंद ठिकार, चेतन नाईक, दिलीप सावंत, संतोष सावंत, विलास बर्वे, श्री. भुस्कुटे, प्रसाद दामले, गुंडू सावंत, अनिल सावंत, कृष्णा सावंत, लक्ष्मण सावंत, संदेश कोलते, मनोहर सावंत, दाजी ठिकार, आनंद सावंत, कृषी सहायक श्री. निकम उपस्थित होते. नवीन रस्त्यांमुळे माऊली मंदिर परिसर व वायंगणवाडी भागातील वाहतूक सुलभ होऊन विकासाच्या नव्या वाटा खुल्या होतील, असा विश्वास सरपंच सावंत यांनी व्यक्त केला.
पाडलोस येथे रंगमंचाचे बांधकाम
बांदा ः पाडलोस श्री देव रवळनाथ मंदिराच्या सुशोभीकरणासाठी ग्रामस्थांकडून संकलित निधीतून तसेच पाडलोस ग्रामस्थ संघ, मुंबईच्या सहकार्याने मंदिर परिसरातील रंगमंचाच्या कामाचे भूमिपूजन उत्साहात झाले. आनंद गावडे यांच्याहस्ते श्री देव रवळनाथ मंदिर, पाडलोस येथे हा भूमिपूजन सोहळा झाला. पाडलोस देवस्थानच्या विकासासाठी एकत्र येत सर्व ग्रामस्थांतर्फे हे काम हाती घेण्यात आले. मंदिर परिसर अधिक सुशोभित व सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी उपयुक्त व्हावा, हा यामागील उद्देश आहे. रंगमंच उभारल्याने भविष्यात धार्मिक उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कीर्तन, भजन तसेच विविध सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन सुलभ होणार आहे. या भूमिपूजन सोहळ्यावेळी पाडलोस ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ग्रामस्थांमध्ये या उपक्रमाबाबत समाधान व्यक्त केले. पाडलोस ग्रामस्थ संघ, मुंबई यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल ग्रामस्थांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.