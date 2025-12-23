ग्रामपंचायतीच्या संगणक परिचालकांचे मानधन रखडले
संगणक परिचालकांचे मानधन रखडले
कुटुंबावर आर्थिक संकट ; ४१२ जण प्रतीक्षेत
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २३ः ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत आपले सरकार सेवा केंद्राच्या संगणक परिचालकांचे मानधन गेल्या चार महिन्यांपासून रखडले आहे. त्यामुळे संगणक परिचालकांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. जिल्ह्यात ४१२ संगणक परिचालक कार्यरत आहेत.
ग्रामपंचायतअंतर्गत ग्रामस्थांना सुविधा देण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्रातर्फे संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीकडून संगणक परिचालकांच्या मानधनाची रक्कम दरमहा वर्ग केली जाते; मात्र ती रक्कम थेट नियुक्त ठेकेदार कंपनीकडे वर्ग होते. कंपनीकडून मानधनाची रक्कम संगणक परिचालकांच्या खात्यावर वर्ग करण्यास विलंब होत असल्याने संगणक परिचालकावर अन्याय होत आहे. कामाच्या तुलनेत मानधनाची रक्कम अत्यल्प आहे. त्यातही कपात करून ती वेळेवर देत नसल्याने अन्याय होत आहे. महागाईच्या तुलनेत संगणक परिचालकांना मिळणारे मानधन कमी व अनियमित असल्यामुळे त्यांना आर्थिक प्रश्न भेडसावत आहे.
---
परिचालकांना इतके मिळते मानधन
ग्रामपंचायतीकडून दरमहा मानधनासाठी १२ हजार रुपये सीएससी कंपनीला आरटीजीएस पद्धतीने वार्षिक रक्कम अदा केली जाते; परंतु कंपनीकडून अवघे सात हजार रुपये संगणक परिचालकांना दिले जात आहे.
