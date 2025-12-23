ठाकरे शिवसेना सावंतवाडी शहर संघटक तोरसकरांचा राजीनामा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २३ ः येथील नगरपरिषद निवडणुकीत ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवारांचा मोठ्या प्रमाणावर पराभव झाला. या पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत सावंतवाडी शहर संघटक निशांत तोरसकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा जिल्हाप्रमुखांकडे सादर केला. तोरस्कर यांनी यासंदर्भात प्रसिद्धी पत्रक दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, की ‘नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकीत ठाकरे गटाने नगराध्यक्षांसह २१ उमेदवारांचे पॅनेल उभे केले होते. मात्र, केवळ एका जागेवर पक्षाला यश मिळाले, तर स्वतः तोरसकर यांच्यासह इतर सर्व उमेदवारांचा पराभव झाला. अनेक उमेदवारांना आपली अनामत रक्कमही वाचवता आली नाही. या पार्श्वभूमीवर तोरसकर यांनी जिल्हाप्रमुखांना पत्र पाठवून राजीनामा सुपूर्द केला. पक्षासाठी गेले वर्षभर मेहनत घेऊनही निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नाही. या पराभवासाठी कोणालाही जबाबदार न धरता शहर संघटक म्हणून स्वतः ही जबाबदारी स्वीकारत असून नैतिकतेच्या नात्याने पदाचा राजीनामा देत आहे.’
