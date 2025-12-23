नगराध्यक्षपदी श्रद्धाराजे विराजमान
12875
नगराध्यक्षपदी युवराज्ञी श्रद्धाराजे विराजमान
सावंतवाडीत पदभार स्विकारला; विरोधकांकडूनही शुभेच्छांचा वर्षाव
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २३ ः येथील पालिकेच्या सभागृहात विरोधी बाकावर बसल्यानंतर विरोधक कसा असावा? हे दाखवून देऊ, अशी भूमिका मांडल्यानंतर आज नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांनी पदभार स्विकारताच शिंदे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख तथा नगरसेवक संजू परब यांनी आपल्या सहकारी नगरसेवकांसह त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी देत परब यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तात्काळ मुख्याधिकारी संतोष जिरगे यांनी हस्तक्षेप करत घोषणा द्यायच्या असल्यास बाहेर जाऊन द्या, अशा सूचना करत हा प्रशासकीय कार्यक्रम असल्याची जाणीव करून दिली.
येथील पालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना जिल्हाप्रमुख परब यांनी भाजपच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार भोसले यांच्यावर टीका केली होती. एकूणच निवडणुकीच्या निकालात श्रद्धाराजेंना सावंतवाडीकरांनी विजयी करत नगराध्यक्षपदी विराजमान केले. आज त्यांनी पालिकेमध्ये दाखल होत पदभार स्वीकारला. तत्पूर्वी पालिका प्रशासनातर्फे म्हणून नवनिर्वाचित सर्वच नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांचा सत्कार सोहळा येथील लोकमान्य टिळक सभागृहात आयोजित केला होता. यावेळी या ठिकाणी दाखल झालेल्या श्री. परब यांच्यासह नगरसेवक बाबू कुडतरकर, अजय गोंदावळे, देव्या सूर्याजी, शर्वरी धारगळकर, सायली दुभाषी, स्नेहा नाईक यांनी नगराध्यक्षा भोसले यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी प्रशासनाकडून सर्व नगरसेवक तसेच नगराध्यक्षांचा सत्कार करण्यात आला. ठाकरे शिवसेनेच्या माध्यमातून निवडून आलेले देवेंद्र टेमकर यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनीही नगराध्यक्षा भोसले यांचे स्वागत केले तर काँग्रेसकडून एकमेव निवडून आलेल्या तौकीर शेख यांच्याकडूनही समर्थकांसह नगराध्यक्षांचे स्वागत केले. युवराज लखमराजे भोसले, भाजपचे नगरसेवक सुधीर आडिवरेकर, आनंद नेवगी, ॲड. अनिल निरवडेकर, प्रतिक बांदेकर, वीणा जाधव, मोहीनी मडगावकर, दिपाली भालेकर, सुकन्या टोपले, निलम नाईक, दुराली रांगणेकर, सुनिता पेडणेकर यांच्यासह माजी नगरसेवक राजू बेग, मनोज नाईक, विनोद राऊळ, दिलीप भालेकर, चंद्रकांत जाधव, माजी नगरसेविका भारती मोरे, संजय पेडणेकर, क्लेटस फर्नांडिस आदी उपस्थित होते.
-------------------
भाजप कार्यकर्त्यांकडून परबांना डिवचण्याचा प्रयत्न
श्री. परब यांच्यासह नगरसेवक पुष्पगुच्छ देत असतानाच त्या ठिकाणी उपस्थित भाजप कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या नावाच्या घोषणा देण्यास सुरुवात केली. एक प्रकारे यातून त्यांनी परब यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मुख्याधिकारी जिरगे यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना रोखत हा प्रशासकीय कार्यक्रम असल्याचे जाणीव करून दिली. घोषणा द्यायच्या असल्यास आपण पालिकेच्या खाली जाऊन द्या, असे सुचित केले. त्यामुळे कार्यकर्ते शांत झाले. मात्र, यावेळी वातावरण काहीसे गंभीर असल्याचे दिसून आले. निवडणुकीच्या आरोप-प्रत्यारोपानंतर प्रथमच सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांसमोर आले होते.
