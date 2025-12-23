किंजवडे महोत्सव अंतर्गत विकासकामांचे लोकार्पण
किंजवडे महोत्सवअंतर्गत
विकासकामांचे लोकार्पण
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २३ : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत किंजवडे श्री स्थानेश्वर मंदिर येथे आयोजित करण्यात आलेला ‘किंजवडे महोत्सव’ उत्साहात झाला. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) जयप्रकाश परब यांनी महोत्सवाला भेट देत मार्गदर्शन केले.
सरपंच संतोष किंजवडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसहभागातून कार्यक्रम झाला. श्री. खेबुडकर, श्री. परब यांच्यासह प्रभारी गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांनी ग्रामपंचायतीच्या विकासात्मक तसेच पंचायत राज अभियानांतर्गत नावीन्यपूर्ण उपक्रमाचे कौतुक केले. यावेळी विविध विकासकामांचे लोकार्पण, प्रात्यक्षिके, मार्गदर्शन सत्रे तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांचा सत्कार करण्यात आला. सहायक गटविकास अधिकारी विनायक पाटील, आनंद मालाडकर, महिला बाल कल्याण प्रकल्प अधिकारी समीर होडावडेकर, विस्तार अधिकारी दीपक तेंडुलकर, कक्ष अधिकारी संतोष बिर्जे, अधीक्षक मेधा राणे आदी उपस्थित होते. यावेळी ग्रामपंचायत अधिकारी हनुमंत तेर्से यांचा सन्मान करण्यात आला. उपसरपंच विनय पाडावे, दिलीप कदम तसेच ग्रामपंचायत कर्मचारी उपस्थित होते. श्री. तेर्से यांनी आभार मानले.
