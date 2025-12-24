क्रीडा महोत्सवाचे उद्घाटन
रत्नागिरी : नाटेकर, गांधी, कीर महाविद्यालयात रत्नागिरी सायकलिस्ट क्लबचे सदस्य मकरंद पटवर्धन यांचे स्वागत करताना दत्तात्रय मांजरेकर. यावेळी विनायक हातखंबकर, जानकी घाटविलकर, धनेश रायकर, प्रवीण आंबेकर, रूपेश पंगेरकर आदी.
निरोगी आयुष्य हीच खरी संपत्ती
मकरंद पटवर्धन ःकीर महाविद्यालयात क्रीडा महोत्सव सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ : रत्नागिरी सायकलिस्ट क्लबमार्फत गेले पाच वर्ष रत्नागिरीमध्ये सायकल चळवळ सुरू आहे. निरोगी निरामय आयुष्य म्हणजे खरी संपत्ती आहे. त्यामुळे सर्वांनी सायकल चालवा, व्यायाम करा, निरोगी राहा. विविध कला, क्रीडेमध्ये सातत्याने सहभागी होणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला आकार मिळतो, असे प्रतिपादन रत्नागिरी सायकलिस्ट क्लबचे कार्यकारिणी सदस्य मकरंद पटवर्धन यांनी केले. पटवर्धन हायस्कूल व विजू नाटेकर कला (कै.) सौ. विजयालक्ष्मी (गोदूताई) श्रीकृष्ण (नाना) गांधी वाणिज्य व श्रीमान रमेश कीर विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये क्रीडा महोत्सवाचे उद्घाटन केल्यावर ते बोलत होते. शाळेचे माजी विद्यार्थी म्हणून आमंत्रित केल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. यावेळी भारत शिक्षण मंडळाचे कार्यवाह धनेश रायकर, सदस्य प्रवीण आंबेकर, विश्वस्त विनायक हातखंबकर मुख्याध्यापिका जानकी घाटविलकर, उपमुख्याध्यापक रुपेश पंगेरकर आदी उपस्थित होते. महोत्सवात क्रिकेट, डॉजबॉल, कबड्डी, धावणे, गोळा फेक, दोरीउड्या, रस्सीखेच आदी स्पर्धां होणार आहेत.
