रत्नागिरी ः तालुक्यातील कुर्धे येथील कातळावरील खांब तळ्याच्या संवर्धनाचे काम प्रगतिपथावर आहे.
कुर्धेतील प्राचीन खांबतळे संवर्धनाला वेग
पाणी साठ्यासाठी उपयोग ; शासनाकडून निधी मंजूर, पर्यटनाला मिळणार चालना
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. २४ ः तालुक्यातील कुर्धे येथील कातळावरती प्राचीन खांबतळे असून त्याच्या संवर्धनाचे व सुशोभीकरणाचे काम प्रगतिपथावर आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये हे काम पूर्ण होईल. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना एक विरंगुळ्याचे आणि पाणीसाठ्यासाठी या तळ्याचा उपयोग होणार आहे.
कुर्धे येथील कातळावरती खांब तळे म्हणून परिसर आहे. हे खांबतळे अत्यंत प्राचिन आहे. त्याचे सुशोभीकरणाचे काम स्धाय सुरू आहे. खांबतळ्याच्या आजूबाजूला झाडेझुडपे नाहीत, मात्र मोकळा भाग आहे. याठिकाणी असलेले कातळातील तळे पांडवकालीन असल्याचा अंदाज आहे. या तळ्यामध्ये मे महिन्याच्या अखेरीस मुबलक पाणीसाठा असतो. या प्राचीन तळ्याचे संवर्धन व्हावे, यासाठी ग्रामस्थांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे निधीची मागणी केली होती. त्यांनी नियोजनामधून निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे तातडीने संवर्धनाच्या कामाला सुरुवात झाली. सध्या येथील सुशोभीकरणाचे काम प्रगतिपथावर आहे. येत्या चार-पाच महिन्यात हे काम पूर्ण होईल. या तळ्यातील पाणीसाठ्याचा फायदा कुर्धे परिसरातील नागरिकांना होणार आहे. त्याचबरोबर पांडवकालीन इतिहास असल्यामुळे पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे. त्यामुळे भागात रोजगार निर्मिती होण्यासही मदत मिळणार आहे.
कोट
तळ्याचे संवर्धन व सुशोभीकरणामुळे येथील पाण्याच्या स्रोताचे बळकटीकरण होणार आहे. हे पारंपरिक तळे असल्यामुळे त्याचे संवर्धन करणे आवश्यक होते. तसेच भविष्यात या तळ्याचा उपयोग परिसरातील नागरिकांना चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो.
- अजय भिडे, ग्रामस्थ
