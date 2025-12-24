मुख्याधिकारी जिरगेंनी घेतली बबन साळगावकरांची भेट
सावंतवाडी ः येथील मुख्याधिकारी संतोष जिरगे यांनी बबन साळगावकर यांची भेट घेतली.
मुख्याधिकारी जिरगेंनी घेतली
बबन साळगावकरांची भेट
सावंतवाडी, ता. २४ ः येथील पालिकेच्या निवडणुकीत माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांचा निसटता पराभव झाला. याच पार्श्वभूमीवर मुख्याधिकारी संतोष जिरगे यांनी आपली मैत्री जपत काल (ता.२३) सायंकाळी साळगावकर यांच्या ‘गुरुकुल’ या कार्यालयात जाऊन त्यांची भेट घेतली. यावेळी जिरगे यांनी साळगावकरांना धीर देत, निवडणुकीतील पराभवाने खचून न जाता तुम्ही यापुढेही अधिक जोमाने सामाजिक कार्यात सक्रिय राहावे; कारण तुमच्यासारख्या प्रामाणिक माणसाची या शहराला मोठी गरज आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या या सल्ल्याने साळगावकरांना एक प्रकारे नैतिक पाठबळ मिळाले असून, त्यांनी जिरगे यांचे आभार मानले आहेत. या भेटीवेळी नगरपरिषद कर्मचारी दीपक म्हापसेकर आणि बंड्या तोरस्कर उपस्थित होते.
सावंतवाडीः येथे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सिप्ला एचआर विभागाचे अधिकारी.
भोसले इन्स्टिट्यूटच्या
३५ विद्यार्थ्यांची निवड
सावंतवाडी, ता. २४ः यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी डिप्लोमा विभागाच्या ३५ विद्यार्थ्यांची सिप्ला या आघाडीच्या फार्मास्युटिकल कंपनीमध्ये निवड झाली आहे. कॉलेजच्या वतीने सीझन्स फर्स्ट ड्राइव्ह अंतर्गत कॅम्पस मुलाखतींचे आयोजन केले होते. यात मेकॅनिकल व इलेक्ट्रिकल विभागाच्या एकूण ७१ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. त्यापैकी ३५ विद्यार्थ्यांची अंतिम निवड करण्यात आली. या कॅम्पस ड्राइव्हच्या उद्घाटनप्रसंगी उपप्राचार्य गजानन भोसले, सिप्ला एचआर टीम, ट्रेनिंग व प्लेसमेंट हेड मिलिंद देसाई, इलेक्ट्रिकल विभागप्रमुख हर्षल पवार, मेकॅनिकल विभागप्रमुख अभिषेक राणे व महेश पाटील उपस्थित होते. ही निवड विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीसह संस्थेतील दर्जेदार शिक्षण व मार्गदर्शनाचे फलित असल्याचे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले. कंपनीतर्फे विद्यार्थ्यांना उद्योगविश्वातील संधी, कौशल्यविकासाचे महत्त्व आणि व्यावसायिक शिस्त याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे संस्थेचे कार्याध्यक्ष अच्युत सावंतभोसले यांनी अभिनंदन केले.
