लोटे एमआयडीसीतील ती कंपनी कायमस्वरूपी बंद करा
लोटेतील ‘ती’ कंपनी बंद करा
पालकमंत्र्यांकडे साकडे ; पर्यावरणवाद्यांकडून निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २४ : लोटे परशुराम एमआयडीसीत एका कपंनीत घातक रसायनाचे उत्पादन सुरू असून ते कायमस्वरूपी बंद करावे, अशी मागणी पर्यावरणवादी सामाजिक कार्यकर्ते अनुज जोशी यांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली.
पश्चिम घाट व कोकणात पर्यावरणाला आणि मानवी आरोग्याला दीर्घकालीन धोका निर्माण करणाऱ्या रासायनिक उद्योगांवर निर्बंध घालण्याची गरज असल्याचे निवेदनाद्वारे अधोरेखित केले आहे. अनुज जोशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रदूषणामुळे २०१८ मध्ये परदेशात एक कंपनी बंद पडली होती. त्या कंपनीमुळे नागरिकांचे पिण्याचे पाणी दूषित झाल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्याची जुनी मशिनरी व तंत्रज्ञान भारतात आणून लोटे परशुराम येथे वापरले जात आहे. त्यामुळे पाणी व भूगर्भातील जलसाठे कायमस्वरूपी दूषित होण्याची भीती आहे. त्यामधून विविध आजारांचा सामना करावा लागू शकतो, असे निवेदनात नमूद केले आहे. लोटे परशुराम परिसर आधीच औद्योगिक प्रदूषणाने त्रस्त असून, या प्रकल्पामुळे वशिष्ठी नदी, शेती, मासेमारी आणि जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित कंपनीतील उत्पादने तातडीने बंद करावी आणि त्या कंपनीला देण्यात आलेली संचालन परवानगी रद्द करावी. या प्रकल्पाची स्वतंत्र पर्यावरणीय व आरोग्यविषयक चौकशी करणे तसेच परिसरातील नागरिकांच्या पाणी, माती व रक्त नमुन्यांची शासकीय तपासणी करण्याच्या मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.