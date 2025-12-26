साहित्यिक, सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षा बाळगू नये ः कांडर
13580
साहित्यिक, सत्ताधाऱ्यांकडून
अपेक्षा बाळगू नये ः कांडर
कणकवलीत सम्यक संबोधी साहित्य संमेलन
कणकवली, ता. २६ : ‘साहित्यिक आणि सत्ताधारी व्यवस्था यांचे सख्य कधीच नसते. मात्र, आजच्या काळात साहित्यिक आणि सत्ताधारी मांडीला मांडी लावून बसल्याने समाज दोघांकडूनही अपेक्षा बाळगू शकत नाही,’ अशी खेदजनक परिस्थिती निर्माण झाल्याचे मत कवी अजय कांडर यांनी येथे व्यक्त केले.
सिंधुदुर्ग सम्यक संबोधी साहित्य संस्थेचे दुसरे सम्यक संबोधी साहित्य संमेलन शहरातील नगर वाचनालयाच्या सभागृहात कवी अजय कांडर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. मुंबई येथील सामाजिक कार्यकर्ते विनय साळुंके यांनी उद्घाटन केले. यावेळी साहित्य-संस्कृती क्षेत्रातील अग्रगण्य कार्यकर्ते मधुकर मातोंडकर, कवी मोहन कुंभार, ज्येष्ठ कवी विठ्ठल कदम, संस्थाध्यक्ष कवी किशोर डी. कदम, कार्यवाह सूर्यकांत साळुंके, लेखक संजय तांबे, पुरस्कार विजेत्या कवयित्री डॉ. योगिता राजकर, कवयित्री विद्या पाटील, कोषाध्यक्ष नेहा कदम, उपाध्यक्ष संदीप कदम, सत्यवान साटम, संतोष कदम, शशिकांत तांबे आदी उपस्थित होते.
किशोर कदम म्हणाले, ‘गुणवत्ता असलेल्या साहित्यिकांना व्यासपीठ देणे आणि परिवर्तन-विद्रोह हा विचार केंद्रस्थानी ठेवणे हा संस्थेचा उद्देश आहे. नवे काम करताना छोट्या मनाची माणसे दूर जातात, तरी सर्वांसाठी काम करायचे आहे.’ कवयित्री डॉ. योगिता राजकर यांना सम्यक संबोधी काव्य पुरस्कार, कथाकार महावीर कांबळे यांना बाबूराव बागुल पुरस्कार आणि कवयित्री विद्या पाटील यांना गोलपीठा पुरस्कार दिला. मोहन कुंभार, श्वेतल परब, ऋतुजा सावंत-भोसले, पी. एल. कदम, निशिगंधा गावकर, हरिश्चंद्र भिसे, सागर कदम, रामचंद्र शिरोडकर, संचिता चव्हाण, संदेश तुळसणकर, सायली नारकर, अमर पवार, नंदिनी रावराणे पवार, श्रवण वाळवे, संदीप कदम, प्रगती पाताडे, सुरेश पवार, रीमा भोसले, नरेंद्र कुमार चव्हाण, शशिकांत तांबे, सिद्धेश खटावकर आदींनी कविता सादर केल्या. संदेश तांबे यांनी सूत्रसंचालन केले. संदीप कदम यांनी आभार मानले.
