आंबडोसच्या शैक्षणिक विकासासाठी तत्पर
राजेश परब ः ग्राम विकास मंडळातर्फे सुविधा लोकार्पण सोहळा
ओरोस, ता. २६ ः सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद शाळांतील मुले हुशार आहेत; मात्र करिअर निवडीसाठी त्यांना लहान वयातच योग्य मार्गदर्शन करा. शिक्षणाला कौशल्याची जोड दिली पाहिजे. आंबडोस ग्रामविकास मंडळ मुंबई यासाठी प्रयत्नशील आहे. गावातील मुलांना लागणाऱ्या शैक्षणिक सुविधा पुरविण्याचे काम मंडळ करेल, असे प्रतिपादन आंबडोस ग्राम विकास मंडळ मुंबईचे अध्यक्ष राजेश परब यांनी केले.
आंबडोस ग्राम विकास मंडळ मुंबई, सरपंच सुबोधिनी परब आणि माजी सरपंच राधा वरवडेकर यांच्या आर्थिक सहकार्यातून गावातील जिल्हा परिषद शाळा आंबडोस क्र. १, आंबडोस कदमवाडी आणि आंबडोस व्हाळवाडी तसेच महात्मा फुलेनगर येथील समाजमंदिर यांच्यासाठी तब्बल सात लाख २७ हजार रुपये खर्च करीत आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. याचा लोकार्पण सोहळा बुधवारी (ता. २४) पार पडला. याचा प्रारंभ आंबडोस क्र. १ शाळेत झाला. त्यानंतर समाजमंदिर, कदमवाडी शाळा येथे हा कार्यक्रम पार पडल्यावर या कार्यक्रमाचा समारोप व्हाळवाडी शाळा येथे झाला.
हा कार्यक्रम मंडळाचे अध्यक्ष श्री. परब यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. यावेळी सरपंच सुबोधिनी परब आणि माजी सरपंच राधा वरवडेकर, मंडळाचे सचिव संतोष धुरी, खजिनदार संतोष परब, सल्लागार अनिल परब, बापू कदम, अंतर्गत हिशोब तपासनीस उल्हास परब, सदस्य प्रवीण परब, प्रशांत परब, भूषण परब, ग्रामपंचायत अधिकारी गणेश नलावडे, ग्रामपंचायत सदस्य सतीश दळवी, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष संजय इंदुलकर, शाळेचे शिक्षक देवेंद्र गोलतकर, वैष्णवी पाटकर उपस्थित होते. बापू कदम, अनिल परब, संतोष धुरी यांनी यांनी मार्गदर्शन केले.
सव्वासात लाखांच्या सुविधा
सरपंच सुबोधिनी परब यांनी शाळा क्र. १ मध्ये लॅपटॉप, टिव्ही, इंटरनेट, व्हाळवाडी शाळेला संगणक, कदमवाडी शाळेला लॅपटॉप अशा एक लाख ७५ हजार रुपयांच्या सुविधा पुरविल्या आहेत. माजी सरपंच राधा वरवडेकर यांनी आपल्या सरपंच मानधनात गावातील तिन्ही शाळांना प्रिंटर पुरवित ४५ हजार रुपयांचे साहित्य दिले. ग्रामस्थ विकास मंडळाने सभासदांच्या लोकवर्गणीतून शाळा क्र. १ साठी ग्रील, म्युझिक सिस्टीम, कदमवाडी शाळेसाठी म्युझिक सिस्टीम, संरक्षक भिंत, व्हाळवाडी शाळेसाठी म्युझिक सिस्टीम, इंटरनेट, टीव्ही आणि महात्मा फुलेनगर येथील समाजमंदिर साठी छताचे पंखे, म्युझिक सिस्टीम अशा ५ लाख ७ हजार रुपयांच्या सुविधा पुरविल्या आहेत. सर्वांच्या माध्यमातून एकूण ७ लाख २७ हजार रुपयांचे शैक्षणिक साहित्य, भौतिक सुविधा उपलब्ध केल्या.
