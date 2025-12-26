‘ज्ञानदीप’च्या कार्याचा सार्थ अभिमान
13429
‘ज्ञानदीप’च्या कार्याचा सार्थ अभिमान
विक्रांत सावंत ः सावंतवाडीत जिल्हास्तरीय पुरस्कारांचे वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २६ ः ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळाने केलेल्या कार्याचा सार्थ अभिमान आहे. सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात पैशाला महत्त्व असताना कार्यासाठी सन्मानित केले जाते, ही बाब उल्लेखनीय आहे. सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रात बऱ्याच अडचणींना सामोर जावे लागते. ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळाच्या सदैव पाठीशी आहोत, असे प्रतिपादन शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष विक्रांत सावंत यांनी केले.
ज्ञानदीप शिक्षण विकास मंडळाचा जिल्हास्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळा श्रीराम वाचन मंदिर येथे दिमाखात झाला. यावेळी विविध क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्यांचा गौरव कार्यक्रमाचे अध्यक्ष विक्रांत सावंत व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. यंदा या सोहळ्याचे २० वे वर्ष असून यावेळी शुभेच्छा सावंत, कांचन उपरकर, स्नेहा कदम, मंदार चोरगे, सचिन वंजारी, राजाराम फर्जंद, शैलेश तांबे, रोहन पाटील, राजेश कदम, अविनाश म्हापणकर यांचा सन्मानपत्र, सन्मानचिन्ह व शाल देऊन जिल्हास्तरीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
व्यासपीठावर ज्येष्ठ पत्रकार गजानन नाईक, सीए लक्ष्मण नाईक, श्रीराम वाचन मंदिरचे कार्याध्यक्ष रमेश बोंद्रे, स्वागताध्यक्ष अभिमन्यू लोंढे, संस्थापक अध्यक्ष वाय. पी. नाईक, अध्यक्ष जावेद शेख, सागर चव्हाण, व्ही. टी. देवण, संप्रवी कशाळीकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केली. गजानन नाईक यांनी, हा पुरस्कार म्हणजे दिलेली शाबासकी आहे. संस्थेच्या माध्यमातून समाजाचे ऋण फेडले जात असल्याचे गौरवोद्गार काढले. सीए लक्ष्मण नाईक, संप्रवी कशाळीकर, रमेश बोंद्रे आदींनी मनोगत व्यक्त करत शुभेच्छा दिल्या.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला दाणोली हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी ईशस्तवन, स्वागतगीत सादर केले. प्रास्ताविकात ज्ञानदीपचे संस्थापक अध्यक्ष वाय. पी. नाईक यांनी मनोगत व्यक्त करत संस्थेचा आढावा घेतला. संस्था १९ वर्षे सातत्याने करत असलेल्या कार्याचा उल्लेख त्यांनी केला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन भरत गावडे यांनी केले. आभार सहसचिव विनायक गावस यांनी मानले. याप्रसंगी कार्याध्यक्ष नीलेश पारकर, खजिनदार एस. आर. मांगले, उपाध्यक्ष एस. जी. साळगावकर, कवी विठ्ठल कदम, वैभव केंकरे, आर. व्ही. नारकर, सुनील नेवगी, दीपक गावकर, सुनील कदम, पांडुरंग कातकर आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.