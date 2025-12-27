आचरा प्रशालेत पारितोषिक वितरण
आचरा प्रशालेत पारितोषिक वितरण
आचरा, ता. २७ ः ‘ज्ञान केवळ तराजूत न तोलता ते योग्य प्रकारे व्यवहारात उतरवून जीवन सुकर करा. आत्मविश्वास हा यशाचा पाया आहे,’ असे मत ज्येष्ठ पत्रकार जयंत फडके यांनी आचरा हायस्कूल येथे पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात व्यक्त केले.
दि आचरा पीपल्स असोसिएशन मुंबई संचलित न्यू इंग्लिश स्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, आचरा या प्रशालेचा वार्षिक पारितोषिक वितरण संस्थाध्यक्ष डॉ. प्रदीप मिराशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्साहात झाले. याप्रसंगी कणकवली कॉलेजचे प्रा. डॉ. सोमनाथ कदम, कृषितज्ज्ञ श्री. रानडे उपस्थित होते. यावेळी गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव झाला.
डॉ. कदम यांनी दहावीतील गरजवंत व होतकरू विद्यार्थ्यांमध्ये प्रथम क्रमांकासाठी विशेष बक्षीस जाहीर केले. तसेच स्वलिखित तीन पुस्तकांची भेट शाळेच्या ग्रंथालयाला दिली. स्थानिक शाळा समिती अध्यक्ष जे. एम. फर्नांडिस, बी. एम. एस. आणि बी. कॉम. कॉलेज अध्यक्ष संजय मिराशी, शिवराम गुळगुळे, तंत्र व कौशल्य विकास केंद्र अध्यक्ष रघुनाथ पाटील, संस्था सदस्य राजन पांगे, मुख्याध्यापक श्री. घुटुकडे, इंग्लिश मीडियमच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती फर्नांडिस, बी. एम. एस. कॉलेजचे प्राचार्य श्री. सारंग, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक (आचरा) हर्षाली पाटील, पोलिस मनोज पुजारे, मालवण कोकण मराठी साहित्य परिषद अध्यक्ष सुरेश ठाकूर, योगशिक्षक अशोक कांबळी आदी उपस्थित होते.
