आडाळीत प्लास्टिक कचरा संकलन
13539
कळणे : ग्रुप ग्रामपंचायत आडाळी-फोंडीयेच्या प्लास्टिक कचरा संकलन मोहिमेत ग्रामस्थांनी श्रमदान करून रस्त्याच्या दुतर्फा असलेला व घरांच्या भोवतीचा कचरा गोळा केला. तीन तास श्रमदान करून तब्बल दोनशे किलोहून अधिक प्लास्टिक कचरा संकलित करण्यात आला. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत आडाळी सरपंच पराग गावकर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एक रविवार स्वच्छ, समृद्ध, सुशोभित गावासाठी’ हा उपक्रम गेले तीन रविवार सुरू आहे. यावेळी गावातील घरांच्या आसपासचा व मुख्य रस्त्यांच्या दुतर्फा पडलेला प्लास्टिक कचरा संकलन करण्यासाठी स्वच्छता मोहीम राबविली. यात मोठ्या संख्येने युवक, महिला व शालेय विद्यार्थी सहभागी झाले. तब्बल ६१ गोण्या म्हणजे सुमारे दोनशे किलो प्लास्टिक कचरा गोळा झाला. आडाळी जिल्हा परिषद शाळा क्र. १ व कोसमवाडी शाळा क्र. २ च्या विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. कोसमवाडी शाळेच्या रुद्र नाईक याने घर व रस्ता परिसरातील तब्बल सहा गोण्या प्लास्टिक कचरा संकलित केला. ग्रामस्थांनी केलेल्या श्रमदानाबद्दल सरपंच गावकर यांनी आभार मानले.
13538
परब यांच्यातर्फे ख्रिस्ती बांधवांना शुभेच्छा
सावंतवाडी ः येशू ख्रिस्ताचा जन्मोत्सव अर्थात नाताळ सण संपूर्ण जगात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. या सणाचे औचित्य साधून भाजपचे युवा नेते विशाल परब व प्रमुख नेत्यांनी आज वेंगुर्ले आणि सावंतवाडी येथील विविध चर्चला तसेच ख्रिस्ती बांधवांच्या घरी भेटी देऊन ख्रिस्ती बांधवांना नाताळच्या शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी श्री. परब यांनी, सिंधुदुर्ग जिल्हा हा नेहमीच सामाजिक सलोखा जपण्यासाठी ओळखला जातो. ख्रिसमसचा सण हा केवळ एका धर्माचा नसून तो प्रेम आणि मानवतेचा संदेश देणारा सण आहे, असे मत व्यक्त केले. या भेटीमुळे स्थानिक ख्रिस्ती बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळाले. परब यांचे ठिकठिकाणी स्वागत केले गेले. याप्रसंगी भाजपचे पदाधिकारी, स्थानिक कार्यकर्ते आणि ख्रिस्ती बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
