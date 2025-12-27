राणी पार्वतीदेवी प्रशालेचे कथाकथन स्पर्धेमध्ये यश
सावंतवाडी, ता. २७ ः येथील श्रीराम वाचन मंदिरतर्फे आयोजित द. कृ. वाडकर कृतज्ञता निधी कथाकथन स्पर्धेत आठवी ते दहावी गटात राणी पार्वतीदेवी हायस्कूलच्या अस्मी मांजरेकर, तर पाचवी ते सातवी गटात राणी पार्वतीदेवी हायस्कूलच्या पार्थ सावंत याने प्रथम क्रमांक पटकावला. श्रीराम वान मंदिरचे सचिव रमेश बोंद्रे, संचालक राजेश मोंडकर, सहकार्यवाह बाळ बोर्डेकर, परीक्षक वाय. पी. नाईक, रश्मी पावसकर, ग्रंथपाल महेंद्र पटेल यांच्या उपस्थितीत साने गुरुजींच्या प्रतिमेला पुष्पहार घालून स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी श्री. बोंद्रे यांनी, ही स्पर्धा पुढील वर्षीपासून जानेवारीत घेण्यात येईल, असे जाहीर केले. पाचवी ते सातवी गटात कोमल गावडे (मिलाग्रीस हायस्कूल) हिने द्वितीय, श्रेयस हेमंत रेडकर (मदर क्विन्स इंग्लिश स्कूल), याने तृतीय, आठवी ते दहावी गटात मृणाली पवार (आरपीडी हायस्कूल) हिने द्वितीय, ब्रह्मी निवेलकर (मदर क्विन्स स्कूल) हिने तृतीय क्रमांक पटकाविला. स्पर्धेचे परीक्षण वाय. पी. नाईक, रश्मी पावसकर यांनी केले. यावेळी वाचन मंदिरचे कर्मचारी महेंद्र सावंत, रंजना कानसे आदी उपस्थित होते.
