कुडाळात मंगळवारी सभापतींची निवड

कुडाळ ः येथील नगरपंचायतीच्या विविध विषय समित्यांच्या सभापतिपदासाठी तसेच महिला व बालकल्याण समितीच्या उपसभापती पदाच्या निवडीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या निवड प्रक्रियेसाठी मंगळवारी (ता. ३०) सकाळी ११ वाजता नगरपंचायतीच्या सभागृहात विशेष सभा आयोजित केली आहे. विषय समिती सभापतीची निवड झाल्यानंतर स्थायी समितीही गठित केली जाणार आहे. विषय समिती सभापती पदाची मुदत १० डिसेंबरला संपुष्टात आल्यामुळे ही निवड प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या निवडीसाठी दुपारी १२ ते २० मिनिटे या कालावधीत इच्छुक उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रे सादर करावयाची असून त्यानंतर दुपारी २ वाजता निवडीसाठी विशेष सभा घेण्यात येणार आहे.
आरोंदा ः नवतरुण हौशी कलाकार ग्रुप व जगद्गुरू नरेंद्राचार्य संगीत आराधना तिरोडा शाखा आयोजित गाव मर्यादित गायन व वादन स्पर्धेचे आयोजन उद्या (ता. २७) तिरोडा भरडवाडी (भवानी मंदिर जवळ) येथे आयोजित केली आहे. या स्पर्धेत मोठ्या गटासाठी अनुक्रमे ३०००, २०००, १०००, उत्तेजनार्थ ५०० रुपये, लहान गटासाठी (हार्मोनियम वादन व गायन) ३०००, २०००, १०००, उत्तेजनार्थ ५०० रुपये तसेच लहान गट पखवाज वादनासाठी ३०००, २०००, १०००, उत्तेजनार्थ ५०० रुपये अशी पारितोषिके देण्यात येणार आहेत. सर्व स्पर्धकांना सुनील पेडणेकर यांनी सन्मानचिन्ह तर प्रमाणपत्र केशव पेडणेकर यांनी पुरस्कृत केली आहेत.
ओटवणे ः ओवळीये ग्रामस्थ आणि ऑन कॉल रक्तदाते संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी (ता. २८) सकाळी ९ ते दुपारी १ या वेळेत ओवळीये प्राथमिक शाळा येथे रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले आहे. या शिबिरात ओवळीये परिसरातील इच्छुक रक्तदात्यांनी नीतेश सावंत आणि सुहास सावंत यांच्याकडे नावनोंदणी करावी, असे आवाहन ओवळीये ग्रामस्थांच्या वतीने सचिन गवस तसेच ऑन कॉल रक्तदाते संस्थेचे कार्याध्यक्ष महेश रेमुळकर यांनी केले आहे.
नांदगाव ः भक्तांच्या हाकेला धावणारा, नवसाला पावणारा अशी ख्याती असलेल्या कणकवली तालुक्यातील नांदगाव येथील जागृत देवस्थान श्री देव कोळंबाची जत्रा ३ मे रोजी आयोजित केली आहे. यानिमित्त सकाळी ८ ते ९ या वेळेत पूजाविधी, सकाळी ९ ते २ पर्यंत नवस फेडणे, दुपारी १२ ते ४ नवीन नवस बोलणे, सायंकाळी ४ ते ८ पर्यंत महाप्रसाद वाटप केला जाणार आहे. भाविकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन श्रीदेव कोळंबा उत्कर्ष सेवा मंडळ नांदगावचे अध्यक्ष नागेश मोरये यांनी केले आहे.
