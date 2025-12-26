नेतृत्वाचा विकासासाठी एन.एस.एस व्यासपीठ
रत्नागिरी : गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागातर्फे केळ्ये येथे आयोजित विशेष शिबिरात बोलताना प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर. सोबत सरपंच वैभवी पाचकुडे, काशिनाथ बापट, अशोक केळकर आदी.
‘एनएसएस’ नेतृत्व विकासाचे व्यासपीठ
डॉ. मकरंद साखळकर ः केळ्येतगोगटे महाविद्यालयाचे शिबिर
रत्नागिरी, ता. २६ : नेतृत्वाचा विकास होण्यासाठी महाविद्यालयीन जीवनात राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) हे एक आदर्श व्यासपीठ आहे. समाजसेवेची खरी जाणीव या शिबिरातून निर्माण होते, असे प्रतिपादन गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाचे (स्वायत्त) प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर यांनी केले. महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्यावतीने तालुक्यातील केळये मजगाव येथे आयोजित विशेष शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
शिबिराचे उद्घाटन सरपंच सौरभी पाचकुडे यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाला महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर, उपसरपंच काशिनाथ बापट, पोलिस पाटील अशोक केळकर, ग्रामपंचायत सदस्य गजानन नाखरे, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रा. सचिन सनगरे, प्रा. उमा जोशी, प्रा हर्षदा पटवर्धन, स्वयंसेवक उपस्थित होते. सरपंच पाचगुडे यांनी एनएसएसच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक जाणीव, शिस्त व सेवाभाव निर्माण होतो, असे सांगून शिबिरार्थींना शुभेच्छा दिल्या.
नदी परिसरातून स्वच्छता
एनएसएस स्वयंसेवकांनी पहिल्या दिवशी नदी परिसराची स्वच्छता केली. यामध्ये ९० ते १०० किलो प्लास्टिक, कापड, कचरा संकलन करण्यात आले. शिबिरात स्वच्छता अभियान, सर्वेक्षण, आरोग्य जनजागृती, व्यसनमुक्ती, व्यक्तिमत्त्व विकास व सामाजिक विषयांवरील उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत, अशी माहिती कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनी दिली.
