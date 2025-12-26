आश्वासक युवा, तपस्वी कलाकारांची घराणेदार गायकी
डॉ. अश्विनी देशपांडे, ओंकार दादरकर, अजय जोगळेकर, संस्कृती आणि प्रकृती वहाणे, यशवंत वैष्णव. मोहम्मद खान, श्रुती मराठे, तनय रेगे, वरद सोहनी, प्रथमेश तारळकर, अथर्व आठल्ये, मोहम्मद शोएब.
आर्ट सर्कल फाउंडेशन; २४ ते २६ जानेवारीला संगीत महोत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २६ : गुलाबी थंडी आणि शास्त्रीय संगीताचे स्वर्गीय सूर यांचे नाते रत्नागिरीकरांसाठी गेल्या १८ वर्षांत अधिक दृढ झाले आहे, ते आर्ट सर्कल फाउंडेशनच्या संगीत महोत्सवामुळे. येत्या २४ ते २६ जानेवारीदरम्यान हा महोत्सव रंगणार आहे. विदुषी डॉ. अश्विनी देशपांडे यांचे गायन, सतार व संतूर वादनाची जुगलबंदी, घराणेदार गायकी ऐकण्याची पर्वणी रत्नागिरीकरांना लाभणार आहे. कंठसंगीत आणि वाद्यसंगीत यांनी सजलेला हा महोत्सव दरवर्षीप्रमाणे मोठ्या स्वरूपात साकारणार आहे.
ऐतिहासिक थिबा राजवाड्याच्या प्रांगणात हा महोत्सव दरवर्षी रंगतो. महोत्सवाची सुरवात रत्नागिरीतील पखवाज वादक प्रथमेश तारळकर आणि तबलावादक अथर्व आठल्ये यांच्या सहवादनाने होईल. ग्वाल्हेर घराण्याचे शास्त्रीय गायक ओंकार दादरकर पहिल्या दिवसाचा समारोप करतील. त्यांना वाद्यसाथ तबलासाथ अथर्व आठल्ये आणि संवादिनीसाथ वरद सोहनी करतील. प्रथमेश, अथर्व आणि वरद या रत्नागिरीच्या तीनही कलाकारांनी राष्ट्रीय स्तरावर स्वतःला सिद्ध करत मान्यवरांची दाद मिळवली आहे. महोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी या तीनही कलाकारांची मंचावरील उपस्थिती हा एक सुवर्णयोग आहे.
उज्जैन, मध्यप्रदेश येथील संगीततज्ञ डॉ. लोकेश वहाणे यांच्या कन्या संस्कृती आणि प्रकृती यांच्या सतार, संतूर या वाद्यवादनाने दुसऱ्या दिवशाची सुरवात होईल. त्यांना यशवंत वैष्णव तबलासाथ करतील. त्यानंतर किराणा घराण्याच्या गायिका श्रुती मराठे यांचे गायन होईल. शास्त्रीय, उपशास्त्रीय संगीत आणि इतर गीतप्रकार त्या अभ्यासपूर्ण, कलात्मकतेने सादर करतील.
समारोपाच्या दिवशी जयपूर येथील तरुण शास्त्रीय गायक मोहम्मद खान यांची घराणेदार गायकी ऐकण्याची पर्वणी लाभली आहे. त्यांना मोहम्मद शोएब तबला तर पंडित अजय जोगळेकर संवादिनीसाथ करतील. शास्त्रीय संगीतातील अध्वर्यू विदुषी डॉ. अश्विनी देशपांडे यांच्या गायनाने महोत्सवाची सांगता होणार आहे. अश्विनीताईंना साथसंगत करणार आहे संवादिनी वादक पंडित अजय जोगळेकर आणि तबलासाथ तनय रेगे करतील. यंदाही संगीत महोत्सवाला रसिकांनी मनसोक्त दाद द्यावी तसेच वार्षिक सभासदत्वालाही प्रतिसाद द्यावा, अशी विनंती आर्ट सर्कलकडून केली आहे.
पंडित गिंडे यांना महोत्सव अर्पण
यंदाचे वर्ष पंडित गिंडे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. आजपासून जन्मशताब्दी वर्ष सुरू झाल्याबद्दल आर्ट सर्कल फाउंडेशनने संगीत महोत्सवाची घोषणा केली. आग्रा घराण्याचे थोर गायक, संगीत विचारवंत पंडित गिंडे यांनी आयटीसी संगीत रिसर्च अकादमीमध्ये योगदान दिले. सांस्कृतिक दस्तऐवजीकरण केले. शास्त्रीय संगीतातील त्यांच्या योगदानाला हा महोत्सव अर्पण केला आहे.
