संच मान्यतेचे निकष बदलू
13579
संच मान्यतेचे निकष बदलू
दीपक केसरकर ः सिंधुदुर्ग-रत्नागिरीला सूट देणार
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २६ ः संच मान्यता निकष सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी जिल्ह्यासांठी बदलले जातील, असे प्रतिपादन माजी शिक्षणमंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी केले. मांडकुली विद्यालयाच्या शालेय परिसर, गुणवत्ता व निकालाबाबत त्यांनी प्रशालेचा गौरव केला.
मागासवर्गीय एज्यूकेशन सोसायटी संचलित प. पू. आप्पासाहेब पटवर्धन माध्यमिक विद्यालय मांडकुली-केरवडे प्रशालेचा वार्षिक पारितोषिक वितरण व स्नेहसंमलन कार्यक्रम नुकताच उत्साहात झाला. यावेळी आमदार केसरकर बोलत होते. व्यासपीठावर निवृत्त शिक्षक रॉबर्ट डिसोजा, संस्थाध्यक्ष श्रीधर पेडणेकर, सचिव अंकुश जाधव, खजिनदार देवदत चुबे, कार्याध्यक्ष वामन गावडे, संचालक मोहन भोई, विष्णू परब, सचिन ठाकूर, हरिश्चंद्र जाधव, केशव पेडणेकर, करिष्मा भोई, केरवडे सरपंच श्रीया ठाकूर, मांडकुली सरपंच गौतमी कासकर, माजी अध्यक्ष सगुण पेडणेकर, निवृत्त गणित शिक्षक गिरीश सरवटे, केरवडे पोलिसपाटील अजिंक्य जाधव उपस्थित होते.
मुख्याध्यापक खोत यांनी प्रास्ताविक करून प्रशालेच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेतला. संच मान्यता जाचक अटीबाबत श्री. केसरकर यांना माहिती दिली. यानंतर श्री. केसरकर यांच्या हस्ते मुलांनी तयार केलेल्या ‘शब्दकुंज’ हस्तलिखिताचे प्रकाशन झाले. श्री. केसरकर यांनी शालेय परिसर, गुणवता व निकालाबाबत प्रशालेचा गौरव केला. संच मान्यता निकष सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी जिल्ह्यासांठी बदलले जातील, असे आश्वासीत कले. गावडे, चुबे, पेडणेकर यांनी मनोगते व्यक्त केली.
दुसऱ्या सत्रात मुलांच्या विविध गुणदर्शन कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून कुडाळ तालुका निवासी नायब तहसीलदार अमरसिंह जाधव उपस्थित होते. संस्थेतर्फे श्री. केसरकर, श्री. जाधव, श्री. डिसोजा, जिल्हा परिषद आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त व विद्यालयाचे माजी विद्यार्थी बाबाजी भोई, संचालक विष्णू परब, विभागीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणारा विद्यार्थी कुणाल लाड यांचा सत्कार करण्यात आला. यावर्षीचा आदर्श विद्यार्थी पुरस्कार सौजन्या खोत, उत्कृष्ट खेळाडू कुणाल लाड, राधिका गावकर यांना गौरविण्यात आले. शालांत परीक्षेत तसेच विविध स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या विद्यार्थ्यांना वस्तुरुपात संस्था व ग्रामपंचायतीकडून बक्षीसे देण्यात आली. अनिल गोवेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रज्ञा रांगणेकर यांनी अवाहल वाचन केले. राहुल कानडे यांनी बक्षिसे यादीचे वाचन केले. संस्था सचिव अंकुश जाधव यांनी आभार मानले.