swt2614.jpg
13594
वैदेही पाताडे
निबंध स्पर्धेमध्ये
वैदेही पाताडे प्रथम
तळेरे, ता. २६ : ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र तालुका शाखा कणकवलीच्या वतीने आयोजित तालुकास्तरीय निबंध स्पर्धेत कासार्डे हायस्कूलच्या वैदेही पाताडे (आठवी ब) हिने माध्यमिक गटात प्रथम क्रमांक पटकावला. राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त २४ डिसेंबरला या स्पर्धेचे आयोजन केले होते. वैदेही हिने ''विद्यार्थी ग्राहक शिक्षण-काळाची गरज'' या विषयावर निबंध सादर केला होता. कणकवली शाखेचे सहसचिव प्रा. विनायक पाताडे व मराठी विभागातील शिक्षकांचे मार्गदर्शन लाभले. वैदेही हिचे कासार्डे विकास मंडळ मुंबईचे अध्यक्ष मनोज शेलार, सरचिटणीस रोहिदास नकाशे, स्थानिक व्यवस्था समिती कार्याध्यक्ष संजय पाताडे व संस्थेचे इतर सर्व पदाधिकारी, कासार्डे माध्यमिक विद्यालय पालक-शिक्षक संघ आणि विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका बी. बी. बिसुरे, पर्यवेक्षक एस. व्ही. राणे आदींसह सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, तालुकाध्यक्षा श्रद्धा कदम व सचिव पूजा सावंत यांनी अभिनंदन केले.
.......................
मुंबई येथे जानेवारीत
एआय लर्निंग वर्कशॉप
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. २६ : मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळाच्या वतीने जानेवारीमध्ये शिक्षकांसाठी विशेष ‘एआय लर्निंग वर्कशॉप’ आयोजित केले आहे. हा उपक्रम डॉ. विशाल कडणे यांच्या प्रेरणेतून साकार होत आहे. या कार्यशाळेत शिक्षकांना एआय व मशीन लर्निंगची मूलभूत माहिती, प्रभावी एआय प्रॉम्प्ट्स तयार करण्याची कला, अध्यापन व कंटेंट क्रिएशनमध्ये एआयचा वापर तसेच हाताळणीसह मिनी प्रोजेक्ट्स यांचा अनुभव मिळणार आहे. ही कार्यशाळा मोफत असून नोंदणी अनिवार्य आहे. सोबत दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून नोंदणी करायची आहे. उपक्रमासाठी फरीन खान, डॉ. चंद्रशेखर भारती, भगवान सागर, दीपा सावंत, अनिल मुंढे, किशोर मराठे, हर्षिता हाते, डॉ. मनीषा जाधव, डॉ. आरती बागले, एल. एस. महाजन मेहनत घेत आहेत. डॉ. कडणे यांनी यापूर्वीही विविध उपक्रम राबवून शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल नवकल्पनांना चालना दिली आहे.
.......................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.