नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसले यांना शिवराम दळवींकडून शुभेच्छा
सावंतवाडी ः नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे भोसले यांना शुभेच्छा देताना माजी आमदार शिवराम दळवी. शेजारी युवराज लखमराजे भोसले, बाळू परब.
नगराध्यक्षा श्रद्धा भोसले यांना
शिवराम दळवींकडून शुभेच्छा
सावंतवाडी ः नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा श्रद्धा सावंत-भोसले यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर आज माजी आमदार शिवराम दळवी यांनी त्यांची पालिकेत भेट घेऊन अभिनंदन केले. यावेळी युवराज लखमराजे भोसले उपस्थित होते. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत विजय संपादन केल्यानंतर सौ. भोसले यांनी नगराध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार दळवी यांनी ही सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी त्यांनी शहराच्या विकासकामांबाबत आणि आगामी नियोजनाबाबत सकारात्मक चर्चा केली. याप्रसंगी बाळू परब, रेमी आलमेडा यांच्यासह अन्य मान्यवर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. नगराध्यक्षांनी यावेळी उपस्थितांचे आभार मानताना शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
