मंडणगड - मांदिवली चिंचघर मार्गावर डंपर पलटी

मंडणगड : चिंचघर मार्गावर बॉक्साईट वाहतूक करणाऱ्या डंपरला अपघात झाला.
मांदिवली-चिंचघर मार्गावर डंपरला अपघात
मंडणगड, ता. २६ : मांदिवली-चिंचघर मार्गावर बॉक्साईटची वाहतूक करणारा डंपर उलटून अपघात झाला. सुदैवाने, या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, अवजड वाहनांच्या वाढत्या वाहतुकीमुळे या मार्गावरील सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
मांदिवली व चिंचघर या दोन गावांना जोडणाऱ्या पुलावरून क्षमतेपेक्षा अधिक वजनाची वाहतूक सातत्याने सुरू आहे. पुलावरून सुमारे २५ ते ३९ टन बॉक्साईट भरलेले डंपर ये-जा करीत असून, डंपरचे स्वतःचे वजन धरून एकूण ३५ ते ४० टन इतकी अवजड वाहतूक होत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. हा मार्ग अरुंद असूनही अशा प्रकारची वाहतूक सुरू असल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून मांदिवली पुलावर १८ टनांवरील वाहतूक बंद असतानाही नियमांचे उल्लंघन करून अवजड डंपर सर्रास धावत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. बॉक्साईट न भरलेले डंपरही भरधाव वेगाने या मार्गावरून जात असल्याने भविष्यात मोठे अपघात होऊन जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन अवजड वाहतुकीवर नियंत्रण आणावे, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
