चिपळूण-टेम्पोची दुचाकीला धडक, दोघे जखमी
टेम्पोची दुचाकीला
धडक, दोघे जखमी
चिपळूण, ता. २६ ः चिपळूण-गुहागर रोडवर निर्व्हाळ घाटात दुचाकीला पिकअप टेम्पोने मागून धडक दिल्याने एका महिलेसह दोघे जखमी झाले. महिलेला उपचारासाठी कोल्हापूरला हलविण्यात आले आहे. हा अपघात गुरुवारी (ता. २५) सकाळी साडेदहा वाजता घडला.
गुहागर तालुक्यातील वेलदूरहून सोनगाव (लोटे) येथे दुचाकीने नलिनी डांगे व त्यांचा मुलगा जात होते. दरम्यान, निर्व्हाळ घाटीत समोरील गाडी अचानक थांबल्याने दुचाकीस्वार डांगे याने दुचाकी सावकाश बाजूने काढण्याचा प्रयत्न केला असता पाठीमागून येणाऱ्या पिकअप् टेम्पोने दुचाकीला धडक दिली. यामध्ये दुचाकीस्वार व त्याची आई खाली पडले. त्यात स्वाराचा हात मोडला आहे, तर त्याची आई गंभीर जखमी असल्याने तिला उपचारासाठी कोल्हापूरला हलविण्यात आले आहे. या अपघाताची नोंद पोलिसांत करण्यात आली असून, अधिक तपास रामपूर दूरक्षेत्राचे हवालदार शंकर ठोंबरे करत आहेत.
