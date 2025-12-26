भरधाव मोटार दुभाजकाला धडकल्याने मोठे नुकसान
भरधाव मोटार दुभाजकाला
धडकल्याने मोठे नुकसान
ओरोसमधील दुर्घटना, प्रवासी सुखरूप
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता, २६ ः मुंबई-गोवा महामार्गावर ओरोस येथे अपघातांची मालिका सुरूच आहे. ओरोस भवानी मंदिरासमोर आज कुडाळहून कणकवलीच्या दिशेने भरधाव वेगाने जाणारी मोटार महामार्गावरील दुभाजकावर आदळली. हा अपघात आज दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास घडला.
सुदैवाने मोटारीतील चारही प्रवासी सुखरूप बचावले; मात्र मोटारीचे मोठे नुकसान झाले. चालकाचा ताबा सुटल्याने ही घटना घडली. मोटारीमध्ये पुणे येथील एक कुटुंब प्रवास करत होते. धडकेचा आवाज ऐकून परिसरातील नागरिकांनी धाव घेतली. या परिसरात सलग तिसऱ्या दिवशी अशाप्रकारे अपघात घडला आहे. यामुळे वाहनचालकांत भीतीचे वातावरण आहे.
