जिल्ह्यात ११ वर्षांत ४९२ बाळांचा जन्म रुग्णवाहिकेतच
रत्नागिरीत ‘१०८’ ठरली जीवनदायिनी
११ वर्षांत रुग्णवाहिकेतच ४९२ मातांची सुरक्षित प्रसूती; अहोरात्र सेवा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २७ : आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांसाठी वरदान ठरलेली ‘१०८’ ही रुग्णवाहिका सेवा रत्नागिरी जिल्ह्यात खऱ्या अर्थाने जीवनदायिनी ठरत आहे. वेळेवर रुग्णालयात पोहोचणे शक्य न झाल्यामुळे गेल्या ११ वर्षांत या रुग्णवाहिकेमध्येच ४९२ मातांची सुरक्षित प्रसूती करण्यात आली. केवळ प्रसूतीच नव्हे तर रस्ते अपघात, हृदयविकार आणि इतर गंभीर आजारांत या सेवेने आतापर्यंत २ लाख ४६ हजार ६७२ रुग्णांचे प्राण वाचवले आहेत.
महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (MEMS) अंतर्गत जिल्ह्यामध्ये १०८ रुग्णवाहिकांचे जाळे पसरलेले आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२५ या ११ महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील तब्बल २४ हजार १६ आपत्कालीन रुग्णांना या सेवेचा लाभ मिळाला. या कालावधीत चार महिलांची प्रसूती रुग्णवाहिकेतच सुरक्षितपणे पार पडली. अत्यंत दुर्गम भागातही ही सेवा पोहोचत असल्याने ग्रामीण भागातील जनतेसाठी हा मोठा आधार ठरला आहे. जिल्ह्यात २६ जानेवारी २०१४ या सेवेचा प्रारंभ झाला. या महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेत एकूण १७ रुग्णवाहिका आहेत. १०८ नंबरवर २४ तास अहोरात्र सेवा देत आहेत. जिल्ह्यातील दुर्गम ग्रामीण भागाचा विचार करता जिल्ह्यासाठी अजूनही १५ रुग्णवाहिकांची गरज असल्याचे आरोग्य विभागाने सांगितले; मात्र या रुग्णवाहिकेच्या देखभाल दुरुस्तीचा प्रश्न आहे. नेमण्यात आलेल्या एजन्सीकडून वेळेवर देखभाल दुरुस्ती होत नसल्याच्या वारंवार तक्रारी आहेत. त्यामुळे या अत्यावश्यक सेवेवर शासनाने बारीक लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.
---
कोट...
रत्नागिरी जिल्ह्यात १०८ रुग्णवाहिका अतिजलद गतीने सेवा देत असून, रुग्णांना जीवनदान देण्याचे काम करत आहेत. या रुग्णवाहिकांमुळे आरोग्य यंत्रणा भक्कम होत आहे.
-डॉ. भास्कर जगताप, जिल्हा शल्य चिकित्सक, रत्नागिरी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.