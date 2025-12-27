मसुरेत वन, ग्रामस्थांकडून खवले मांजराला जीवदान
13761
मसुरेत वन, ग्रामस्थांकडून
खवले मांजराला जीवदान
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २७ : तालुक्यातील मसुरे येथील देऊळवाडा-मठवाडी भागात एका घराच्या परसबागेतील जाळ्यात अडकलेल्या दुर्मीळ खवले मांजराची वनविभागाने ग्रामस्थांच्या मदतीने सुखरूप सुटका केली.
मठवाडी येथील रहिवासी प्रकाश सांडव-साळवी यांच्या परसबागेतील कंपाउंडला लावलेल्या जाळ्यात शुक्रवारी (ता. २६) सकाळी एक खवले मांजर अडकल्याचे दिसून आले. ही बाब सुदर्शन पुरी यांच्या लक्षात येताच त्यांनी तातडीने प्रकाश साळवी यांना माहिती दिली. साळवी यांनी घटनास्थळी दाखल होत खवले मांजराला जाळ्यातून सोडवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र जाळे घट्ट असल्याने त्यांना यश आले नाही. यानंतर विशाखा पुरी यांनी मालवण वनविभागाला माहिती दिली. मालवणचे वनपाल सदानंद परब यांनी तत्काळ दिवाकर बांबर्डेकर आणि त्यांच्या टीमला घटनास्थळी रवाना केले. वनविभागाची टीम पोहोचेपर्यंत प्रकाश साळवी, सुदर्शन पुरी, विशाखा पुरी, अंकित साळवी, शुभम मेस्त्री आणि तन्मय मेस्त्री या सर्वांनी खवले मांजराची पूर्ण काळजी घेतली. वनरक्षक बांबर्डेकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मोठ्या कौशल्याने जाळ्यात अडकलेल्या खवले मांजराला बाहेर काढले. वन्यजीव रक्षणासाठी मसुरेवासीयांनी केलेल्या या प्रयत्नांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
