बांदा जनसेवा निधी संस्थेतर्फे जिल्हास्तरीय पुरस्कार जाहीर
swt२७१०.jpg मध्ये फोटो आहे.
नारायण चेंदवणकर, महादेव पवार, सीमा पंडित, शरद चोडणकर
बांदा जनसेवा निधी संस्थेतर्फे
जिल्हास्तरीय पुरस्कार जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २७ ः बांदा व परिसरासाठी आरोग्य सेवा दिलेले डॉ. दत्तात्रय भिकाजी ऊर्फ डी. बी. खानोलकर यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ जनसेवा निधी, बांदा या संस्थेमार्फत दिले जाणारे २०२५ चे विविध पुरस्कार जाहीर केले आहे. रविवारी (ता. ४) सायंकाळी ४ वाजता जिल्हा परिषद केंद्रशाळा बांदा क्र. १ येथे पुरस्कार वितरण सोहळा होणार आहे.
आदर्श प्राथमिक शिक्षक पुरस्कार सातोसे येथील श्री देवी माऊली विद्या मंदिरच्या शिक्षिका सीमा पंडित यांना, तर आदर्श माध्यमिक शिक्षक पुरस्कार प्रगत विद्यामंदिर, रामगड-मालवण येथील सहायक शिक्षक महादेव पवार यांना जाहीर केला आहे. नारायण यशवंत उर्फ नानातारी यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ दिला जाणारा आदर्श समाजसेवक पुरस्कार कुडाळ-बांबुळी येथील पर्यावरणप्रेमी, प्रगत शेतकरी व ‘मधमाश्यांचे तारणहार’ म्हणून ओळखले जाणारे नारायण चेंदवणकर यांना, थोर शिक्षणतज्ज्ञ व आदर्श प्रशासक वि. न. ऊर्फ तात्यासाहेब नाबर यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ दिला जाणारा आदर्श मुख्याध्यापक पुरस्कार साकेडी पंचक्रोशी आदर्श विद्यालय, करंजे येथील मुख्याध्यापक शरद चोडणकर यांना जाहीर केला आहे. यशवंतराव भोसले एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थापक अच्युत सावंत-भोसले यांच्याहस्ते रविवारी (ता. ४) पुरस्कार वितरण करण्यात येणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.