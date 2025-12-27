डिंगणी-शास्त्रीपूल मार्गावरील खोदकाम धोकादायक
संगमेश्वर ः डिंगणी-शास्त्रीपूल आंबेड मार्गावर बेदरकारपणे खोदकाम.
‘डिंगणी-शास्त्रीपूल’वर धोकादायक खोदकाम
गॅस पाईपलाईन कामात सुरक्षेचा अभाव; प्रशासनाचे दुर्लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २७ ः डिंगणी ते शास्त्रीपूल आंबेडदरम्यान सुरू असलेले गॅस पाईपलाईन भूमिगत टाकण्याचे काम सुरू आहे; पण यामध्ये कुठल्याही प्रकारे सुरक्षेची उपाययोजना केलेली दिसून येत नाही. बेदरकार खोदाईमुळे हा रस्ता अपघाताचा हॉटस्पॉट बनला असून, ठेकेदाराची मनमानी आणि प्रशासनाचे मौन नागरिकांच्या संतापाला कारण ठरत आहे.
रस्त्यावर खोदून काढलेली माती थेट रस्त्याच्या कडेला ढिगाऱ्यांच्या स्वरूपात टाकण्यात आली आहे. आधीच अरुंद असलेला हा रस्ता त्यामुळे अधिकच धोकादायक झाला आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. या कोंडीतून वाट काढताना वाहनचालकांमध्ये वादावादीचे प्रकार नित्याचेच झाले आहेत. रात्रीच्या वेळी येथील परिस्थिती अधिकच गंभीर होते. ना बॅरिकेट, ना रेडियम पट्ट्या, ना सूचनाफलक, ना प्रकाश, अशा अवस्थेत प्रवास करावा लागत असून, अपघाताचा धोका वाढला आहे. वाहनचालक, प्रवाशांनी सुरक्षेबाबत सूचना केल्यास बहुसंख्य हिंदी भाषिक कामगारांकडून अरेरावी, उर्मट उत्तरे दिली जातात. शास्त्रीपूल आंबेड ते गणपतीपुळे या पर्यटनदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मार्गावर दिवस-रात्र मोठ्या प्रमाणात वाहन वर्दळ असते. अशा ठिकाणी सुरक्षेचा अभाव आणि कामगारांच्या अरेरावीमुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
