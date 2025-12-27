संरक्षण कठड्यावर आदळून नांदगावात टेम्पोचे नुकसान
13779
संरक्षक कठड्यावर आदळून
नांदगावात टेम्पोचे नुकसान
कणकवली, ता. २७ : मुंबई-गोवा महामार्गावर नांदगाव दत्तमंदिरासमोरील संरक्षक कठड्यावर टेम्पो आदळून अपघात झाला. दुपारी बारा वाजता ही घटना घडली. यात वाहनाचे मोठे नुकसान झाले, तर चालक किरकोळ जखमी झाला.
येथील पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, टेम्पोचालक महेंद्र राजाराम वारिक (वय ३८, पडेल, ता. देवगड) हा टेम्पो घेऊन गोव्याच्या दिशेने जात होता. दुपारी बाराच्या सुमारास त्याचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. यात महामार्गावरील नांदगाव दत्तमंदिर समोरील संरक्षक कठड्याला टेम्पो आदळला. यात टेम्पोच्या दर्शनी भागाचे मोठे नुकसान झाले, तर चालक महेंद्र वारिक हा किरकोळ जखमी झाला. त्याला रुग्णवाहिकेतून उपचारांसाठी नांदगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे हलविले. या अपघाताची खबर नांदगाव पोलिसपाटील वृषाली मोरजकर यांनी कणकवली पोलिस ठाण्यात दिली.
