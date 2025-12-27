खडपोली नदीवरील दोन पुल सहा महिन्यात उभारण्याचे आव्हान
खडपोली नदीवरील दोन पूल
सहा महिन्यात उभारण्याचे आव्हान
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २७ ः खडपोली नदीवरील पूल उभारण्याचे काम पुढील आठवड्यात सुरू होणार आहे. सहा महिन्यात पूल उभारण्याचे आव्हान एजन्सीसमोर असणार आहे. एमआयडीसी आणि पूल उभारण्याचे काम करणाऱ्या एजन्सीला पावसाळ्यापूर्वी हे पूल उभारून वाहतुकीसाठी खुले करावे लागणार आहे. पुलाचे काम नव्या तंत्रज्ञानानुसार आधुनिक पद्धतीने केले जाणार आहे.
तालुक्यातील पिंपळी-नांदिवसे मार्गावर खडपोली येथील स्थानिक नदीवरचा पूल २३ सप्टेंबर २०२५ ला कोसळला. त्यामुळे दसपटीतील १६ गावांचा संपर्क तुटला. या मार्गावरून वाहतूक करणारे शेकडो प्रवासी आणि खडपोली औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. पर्यायी रस्त्यावरून प्रवास करताना वाढलेल्या अंतरामुळे दैनंदिन खर्चातही वाढ झाली आहे. पुलाचे काम लवकरात लवकर सुरू करावे यासाठी स्थानिक नागरिक एमआयडीसीकडे पाठपुरावा करत आहेत; मात्र या पुलाचे काम नव्या तंत्रज्ञानानुसार आधुनिक पद्धतीने केले जाणार आहे. त्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर पुलाचे डिझाईन करण्याचे काम सुरू आहे.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना पुलाच्या कामात कोणताही हलगर्जीपणा खपून घेतला जाणार नाही, असे सांगितले आहे. त्यामुळे एमआयडीसीचे अधिकारीही डोळ्यात तेल घालून पूल उभारणीच्या कामात लक्ष देत आहेत. सद्यपरिस्थितीत पुलाची निविदा प्रक्रिया झाली आहे. ठेकेदाराला कामाचे आदेश देऊन पुढील आठवड्यात कामाला सुरुवात होणार आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते आचारसंहितेपूर्वी पुलाचे भूमिपूजन केले जाणार आहे. कोयना अवजल कालव्यावरचा पूल आणि स्थानिक वैतरणा नदीवरचा पूल असे दोन पूल बांधावे लागणार आहेत. त्याशिवाय एमआयडीसीची पाईपलाईन शिफ्ट करावी लागणार आहे. हे काम पुढील सहा महिन्यात पूर्ण करायचे आहे. रायगड जिल्ह्यातील एजन्सीला हे काम मिळाले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.