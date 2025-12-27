नियंत्रण सुटल्याने मोटार रस्त्याबाहेर
अनर्थ टळला; आंबेलीत पर्यटकांच्या मोटारीला अपघात
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. २७ : दोडामार्ग-वीजघर राज्यमार्गावर आंबेली येथे चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने पर्यटकांच्या मोटारीला अपघात झाला. मोटार थेट विरुद्ध दिशेला रस्त्याबाहेर गेली. आज पहाटे हा अपघात झाला. दैव बलवत्तर म्हणून चालक व प्रवासी बचावले; मात्र मोटारीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
वर्ष अखेरीस पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी कर्नाटकातील पर्यटक दोडामार्गमार्गे गोव्यात जात होते. आज पहाटे ते दोडामार्ग-वीजघर राज्यमार्गावरील आंबेली येथे आले असता चालकाचे मोटारीवरील नियंत्रण सुटले आणि मोटार विरुद्ध दिशेला जात रस्त्याबाहेर गेली. त्या ठिकाणी रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम चालू आहे. त्यामुळे रस्त्याकडेने खोदल्याने मातीचा साठा आहे. त्यामुळे खोदलेल्या मातीत जाताच वेग कमी झाल्याने मोटार जागीच स्थिरावली; अन्यथा तिची धडक आजूबाजूच्या झाडांना किंवा समोर असलेल्या वीज खांबाला बसली असती. रस्त्यालगतच्या झाडांवर टाकण्यात आलेल्या दूरसंचार निगमच्या केबल काही ठिकाणी जमिनीच्या जवळ लोंबकळत आहेत. अपघातस्थळी अशीच लोंबकळत असलेली केबल मोटारीच्या धक्क्याने तुटल्याने नेटवर्क खंडित झाले. हा अपघात चालकाला डुलकी लागल्याने घडला असावा किंवा त्याच ठिकाणी चालू असलेल्या मोरीच्या कामामुळे चालकाला अंदाज आला नसेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ठेकेदाराने काम चालू असल्याचे विशिष्ट अंतरावर सूचना फलक लावलेले नसल्याने याबाबत ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला.
