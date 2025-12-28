खेड-भोस्ते घाटात संरक्षक भिंती रोखणार अपघात
खेड ः भोस्ते घाटात सुरु असलेले संरक्षक भिंतीचे काम.
भोस्ते घाटात संरक्षक भिंती रोखणार अपघात
अपघातप्रवण क्षेत्र ; वळणांवर अखेर सुरक्षा उपाययोजना
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २८ : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील भोस्ते घाट हा अपघातप्रवण परिसर म्हणून ओळखला जातो. या घाटातील धोकादायक वळणांवर सातत्याने होणाऱ्या अपघातांची दखल घेत अखेर येथे संरक्षक भिंतीचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. वाहनांचे नियंत्रण सुटून दरीत कोसळण्याच्या घटना रोखण्यासाठी ही उपाययोजना अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
भोस्ते घाटात यापूर्वी गोव्याहून मुंबईकडे जाणाऱ्या बाजूला गतिरोधक बसवण्यात आले होते. मात्र, गतिरोधक असूनही अपघातांचे प्रमाण कमी झाले नव्हते. विशेषतः रात्रीच्या वेळी, पावसाळ्यात तसेच भरधाव वेगाने जाणाऱ्या वाहनांमुळे या घाटातील तीव्र वळणे वाहनचालकांसाठी अधिक धोकादायक ठरत होती. त्यामुळे केवळ गतिरोधक पुरेसे नसून संरक्षक भिंत अत्यावश्यक असल्याची मागणी सातत्याने स्थानिक नागरिक व वाहनचालकांकडून करण्यात येत होती.
महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामात काही ठिकाणी राहिलेल्या त्रुटींमुळेही धोके वाढल्याचे दिसून येते. अपुरी संरक्षक साधने, अपुरे दिशादर्शक फलक, रिफ्लेक्टरचा अभाव तसेच तीव्र वळणे यामुळे वाहनचालकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. याच पार्श्वभूमीवर भोस्ते घाटात दरीच्या बाजूला संरक्षक भिंत उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सध्या सुरू असलेल्या या कामामुळे भविष्यात वाहनांचे नियंत्रण सुटून होणारे अपघात मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः अवजड वाहनांसह प्रवासी वाहतुकीसाठी हा घाट सुरक्षित होणार असल्याचे मत वाहनचालक व्यक्त करत आहेत.
