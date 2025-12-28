खातीपुरा–मडगाव विशेष रेल्वे
बांदा ग्रामस्थांची
उद्या पदयात्रा
बांदाः येथील ग्रामस्थांची पुढील पदयात्रा मंगळवारी (ता.३०) सोनुर्ली श्री माऊली व मातोंड श्री घोडेमुख देवस्थान येथे जाणार आहे. सकाळी ६ वाजता श्री बांदेश्वर भुमिका दर्शन करून प्रस्थान करण्यात येईल. असे बांदा ग्रामस्थ पदयात्रा मंडळाचे अध्यक्ष उमेश मयेकर आणि उपाध्यक्ष सुरेश चिंदरकर यांनी कळविले आहे. या पदयात्रेत जास्तीत जास्त भाविक ग्रामस्थांनी सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
----------------
सावंतवाडी येथे
उद्या विशेष सभा
सावंतवाडी : येथील वेदशास्त्र संस्कृत पाठशाळा संस्थेची विशेष सर्वसाधारण सभा मंगळवारी (ता.३०) दुपारी ३ वाजता संस्था कार्यालय, सुमीत देवस्थळी स्मृती प्रांगण येथे होणार आहे. सभेस सर्व सभासदांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन कार्यवाह घनःश्याम गणपुले यांनी केले आहे.
------------
आचरा येथे
क्रिकेट स्पर्धा
आचरा : टेंबली मित्रमंडळ, आचरा यांच्या वतीने सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग या क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन ४ ते ८ फेब्रुवारी दरम्यान करण्यात आले आहे. विजेत्या संघास १ लाख रुपये व चषक, तर उपविजेत्यास ५० हजार रुपये व चषक देण्यात येणार आहे. ही ऑक्शन बेस लीग स्पर्धा असून एकूण १६ संघांना सहभागाची संधी देण्यात येणार आहे. सामने यूट्यूब लाईव्हद्वारे प्रसारित होणार आहेत. अधिक माहितीसाठी मंदार केरकर किंवा राजा वायंगणकर यांच्याशी संपर्क साधावा.
--------------
खातीपुरा–मडगाव
विशेष रेल्वे
कणकवली : नवीन वर्षानिमित्त वाढणारी प्रवासी गर्दी लक्षात घेता उत्तर पश्चिम रेल्वेने खातीपुरा–मडगाव दरम्यान विशेष रेल्वे गाडी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खातीपुरा–मडगाव (०९७०१) ही गाडी २८ ला सायंकाळी ४.५० वाजता सुटून तिसऱ्या दिवशी पहाटे ४.४० वाजता मडगाव येथे पोहोचेल. परतीसाठी मडगाव–खातीपुरा (०९७०२) ही गाडी ३० ला सकाळी ५.४० वाजता सुटेल. ही गाडी कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी रोडसह कोकणातील प्रमुख स्थानकांवर थांबणार आहे.
