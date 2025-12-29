कोकण
प्रमिला पाटील यांचे निधन
प्रमिला पाटील
कुडाळ, ता. २९ ः निवृत शिक्षिका प्रमिला हरिहरराव पाटील-नितळीकर (वय ८५) यांचे रविवारी (ता. २८) वृद्धापकाळाने येथील राहत्या घरी निधन झाले. त्यांच्या मागे पती, चार मुले, सुना, नातवंडे असा मोठा परिवार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील व मालवण येथील दंत चिकित्सक डॉ. संजय पाटील यांच्या त्या आई, स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. विशाखा पाटील यांच्या सासू होत.
सुलोचना पाळेकर
तळेरे, ता. २९ : कासार्डे तर्फेवाडी येथील सुलोचना गोविंद पाळेकर यांचे आज सकाळी दीर्घ आजाराने राहत्या घरी निधन झाले. त्यांच्या मागे नातू व सून असा परिवार आहे.