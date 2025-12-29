संस्कृती घोरथळे महाराष्ट्र क्रिकेटमध्ये
''कोकणचा साज
संगमेश्वरी बाज''
चिपळूण ः तालुक्यातील बामणोली नवजवान मित्रमंडळ किजबिलेवाडी या मंडळाला पुढील वर्षी पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहेत. यासाठी विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य उपक्रम डोळ्यासमोर ठेवून मंडळाच्यावतीने मुंबई विलेपार्ले येथील दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृहात ११ जानेवारीला सकाळी १०.३० वा. ''कोकणचा साज संगमेश्वरी बाज'' या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. यातून मिळणाऱ्या निधीतून मंडळ अनेक उपक्रम साकारणार असल्याचे मुंबई मंडळाचे अध्यक्ष सुरेश चांदिवडे यांनी मानस व्यक्त केला आहे. कार्यक्रमाला गावातील मुंबईस्थित आणि इतर सर्व कलाप्रेमी यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन नवजवान मित्रमंडळ किजबिले मुंबई यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.
संस्कृती घोरथळे
महाराष्ट्र क्रिकेटमध्ये
चिपळूण : पाथर्डी येथील चिपळूण तालुका क्रिकेट असोसिएशनची खेळाडू संस्कृती घोरथळे हिची महाराष्ट्र क्रिकेटमध्ये पंधरा वर्षाखालील मुलींच्या संघात निवड झाली आहे. संस्कृतीने लहानपणापासून चिपळूण तालुका क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून क्रिकेट प्रशिक्षक उदय काणेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली क्रिकेटचे धडे घेतले. दोन वर्षांपूर्वी संस्कृतीच्या वडिलांचे नगर जिल्ह्यामध्ये बदली झाल्यामुळे संस्कृती सध्या तेथून खेळत आहे; मात्र चिपळूणमधील क्रिकेटमुळे आपल्याला बाळकडू मिळाले यामुळेच इथपर्यंत आपण मजल मारू शकलो, अशा प्रकारची प्रतिक्रियादेखील तिने दिली आहे
