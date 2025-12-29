14277
जत्रोत्सवाच्या दिवशी रक्तदानातून जपली माणुसकी
ओवळीयेत ३३ जणांचे रक्तदान; माजी विद्यार्थी मेळावाही थाटात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २९ ः ओवळीये गावच्या इतिहासात प्रथमच एकाच दिवशी गावचा जत्रोत्सव, रक्तदान शिबिर आणि माजी विद्यार्थी मेळावा असा त्रिवेणी संगम रविवारी पाहायला मिळाला. ओवळीये पूर्ण प्राथमिक शाळेमार्फत आयोजित माजी विद्यार्थी मेळाव्याचे औचित्य साधून गावात प्रथमच रक्तदान शिबिर पार पडले.
ऑन कॉल रक्तदाते संस्था, सिंधुदुर्ग आणि ओवळीये ग्रामस्थ यांच्या संयुक्त विद्यमाने झालेल्या या शिबिरात ३३ रक्तदात्यांनी उत्स्फूर्तपणे रक्तदान केले. या शिबिरात पाच महिलांनी रक्तदान करून सामाजिक कृतज्ञता व्यक्त केली.
शिबिराचे उद्घाटन ‘ऑन कॉल रक्तदाते संस्था’ सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष तथा सेवानिवृत्त पोलिस उपअधीक्षक दयानंद गवस यांच्या हस्ते करण्यात आले. अध्यक्षपदावरून बोलताना गवस यांनी, ओवळीये ग्रामस्थांनी जो रक्तदानाचा संकल्प केला आहे, तो कौतुकास्पद आहे. आमची संस्था जिल्हाभर आणि जिल्ह्याबाहेरही रुग्णांना रक्ताची सोय करण्यासाठी दिवसरात्र काम करत आहे. रक्तदात्यांप्रती कृतज्ञता म्हणून संस्थेने त्यांना विमा संरक्षणही दिले आहे. अशा प्रकारचे उपक्रम गावोगावी होणे काळाची गरज आहे, असे सांगितले.
गांगोबा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव मोहन गवस यांनीही मार्गदर्शन केले. रक्तदात्यांनी आपला आहार आणि आरोग्य सुदृढ ठेवणे आवश्यक असून, भविष्यातही अशाच प्रकारे नियमित रक्तदान करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. संस्थेचे सचिव बाबली गवंडे, उपसरपंच मनस्वी सावंत, ग्रामपंचायत सदस्य, गावातील प्रतिष्ठित नागरिक तसेच बांदेकर व राऊत गुरुजी उपस्थित होते. शिबिरासाठी सुमंत धुरी व मुकुंद धुरी यांनी विशेष सहकार्य केले. नीतेश सावंत, सुहास सावंत, सचिन गवस, भाग्यदीप सावंत, सखाराम सावंत, साईनाथ राऊळ, सागर सावंत, विश्वनाथ सावंत, राहुल सावंत, नरेंद्र धुरी, पंकज सावंत यांनी शिबिर यशस्वी करण्यासाठी मेहनत घेतली. सावंतवाडी रक्तपेढीचे डॉ. अभिषेक कांबळे, सहाय्यक अनिल खाडे, प्राजक्ता रेडकर, मानसी बागेवाडी आणि संस्थेचे कार्याध्यक्ष महेश रेमुळकर, खजिनदार सिद्धार्थ पराडकर उपस्थित होते.
