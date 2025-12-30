एसटी बस गावापर्यंत नेऊन विद्यार्थ्यांची गैरसोय दूर करा
एसटी बस गावापर्यंत नेऊन
विद्यार्थ्यांची गैरसोय दूर करा
सातार्डावासीयांची ‘एसटी’कडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ३० ः येथील सावंतवाडी बसस्थानकातून सुटणारी सावंतवाडी-सातोसे ही बस फेरी सातार्डापर्यंत करून शालेय विद्यार्थ्यांसह ग्रामस्थांची होणारी गैरसोयी दूर करा, अशी मागणी आज ठाकरे शिवसेना, माजी सरपंच उदय पारिपत्ये यांनी केली. आगारप्रमुख नीलेश गावित यांच्याशी तशी चर्चा केली. दरम्यान, लवकरच या संदर्भात कार्यवाही करू, अशी ग्वाही श्री. गावित यांनी दिली.
श्री. पारिपत्ये यांनी आज ठाकरे सावंतवाडी विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ, उपजिल्हाप्रमुख चंद्रकांत कासार, तालुकाप्रमुख राजू शेटकर, युवा सेना तालुकाप्रमुख आशिष सुभेदार यांच्या उपस्थितीत आगारप्रमुख गावित यांची भेट घेतली. यावेळी सातार्डा ग्रामपंचायत सदस्य वासुदेव राऊळ, युवा सेनेचे योगेश गोवेकर, सामाजिक कार्यकर्ते किरण प्रभू आदी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत गावित यांना वस्तुस्थिती सांगण्यात आली. यामध्ये सावंतवाडी आगारातून रोज दुपारी बाराला सावंतवाडी ते सातार्डा अशी बस फेरी सोडण्यात येते. ही बस बांदामार्गे सातोसे गावापर्यंत येऊन पुन्हा सावंतवाडीला जाते. सातोसे तसेच सातार्डा या भागातून सावंतवाडी व बांदा या ठिकाणी कॉलेज व महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही बस सोयीची ठरते. मात्र, ही बस सातोसेमार्गे पुन्हा जात असल्याने सातार्डा गावातील शालेय, महाविद्यालय विद्यार्थी तसेच ग्रामस्थांना सातोसेमध्येच उतरावे लागते. यामुळे त्यांना पुढचा प्रवास खासगी वाहने किंवा अन्य मार्गाने करावा लागतो. याचा आर्थिक फटका त्यांना सहन करावा लागतो.
प्रशासन सकारात्मक
दुसरीकडे सातसे गावातील तलाठी कार्यालय, रेशन धान्य दुकान आदी आस्थापने सातार्डा येथे असल्याने तेथील ग्रामस्थांना या बसचा फायदा होऊ शकतो. या सर्व बाबींचा विचार करून ही बस सातोसेपर्यंत न सोडता सातार्ड्यापर्यंत सोडावी, अशी मागणी पारिपत्ये यांनी केली. श्री. गावित यांनी या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून लवकरच बस सातार्ड्यापर्यंत सोडण्यासाठी कार्यवाही हाती घेऊ, अशी ग्वाही दिली.
