आजी-आजोबांनी अनुभवला सहलीसह वनभोजनाचा आनंद
14492
आजी-आजोबांनी अनुभवला
सहलीसह वनभोजनाचा आनंद
दिविजा वृद्धाश्रमाच्या उपक्रमाचे कौतुक
तळेरे, ता. ३० : असलदे येथील दिविजा वृद्धाश्रमातील आजी-आजोबांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. संस्थेचे सचिव संदेश शेट्ये आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या संकल्पनेतून आजी-आजोबांसाठी एक दिवसीय सहल व वनभोजनाचे आयोजन करण्यात आले.
सर्व आजी-आजोबांना टी-शर्ट पॅन्ट घालून तयार करण्यात आले. आश्रमचे व्यवस्थापक समीर मिठबावकर यांनी नारळ वाढवून सहलीचा प्रारंभ केला. ‘गणपती बाप्पा मोरया’, ‘उंदीर मामा की जय’ असे म्हणत ४० आजी-आजोबांसह १५ कर्मचारी सहलीला निघाले. नांदगाव येथे गरमागरम वडापाव व शीतपेयाचा आस्वाद घेतला. सहल फोंडा येथे पोहोचल्यानंतर साने गुरुजी जयंतीचे औचित्य साधून त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करत ‘खरा तो एकची धर्म’ ही प्रार्थना आळवली. सतेज रणखांबे आजोबांनी नाताळबाबाची वेषभूषा करून सर्वांना चॉकलेट व भेटवस्तू दिल्या. केक कापून ख्रिसमस साजरा करण्यात आला. संगीत खुर्ची, जिलेबी खाणे, चेंडू संतुलित करणे, अभिनय, खेळ, नाच, गाणी म्हणून आजी-आजोबांनी आनंदोत्सव साजरा केला. त्यानंतर भोजनाचा आस्वाद घेत थोड्या विश्रांतीनंतर तेथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरास भेट दिली. तेथे भजन सादर करून या सहलीची सांगता केली.
