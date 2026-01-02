लव्ह अँड फर्स्ट बाईट ग्रुपला नवउद्योजक करंडक
-rat२८p२२.jpg-
२५O१४०३७
रत्नागिरी : झेप महोत्सवात नवउद्योजक करंडक लव्ह अँड फर्स्ट बाईट ग्रुपला प्रदान करताना डॉ. मकरंद साखळकर. सोबत डॉ. आनंद आंबेकर व विद्यार्थी.
------
‘लव्ह अँड फर्स्ट’ला नवउद्योजक करंडक
झेप महोत्सव; स्टॉलमधून दोन लाखांची विक्री
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २ : गोगटे- जोगळेकर महाविद्यालयाच्या झेप महोत्सवामध्ये उद्योजकता वाढीसाठी तीन वर्षापासून उद्योजकता करंडक सुरू झाला. यावर्षी १८ उद्योजक ग्रुपने स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला सर्व ग्रुपची तीन दिवसांमध्ये २ लाख ८ हजार ७४२ विक्रमी विक्री झाली. पावसचे जयंतराव देसाई नवउद्योजक करंडक लव्ह अँड फर्स्ट बाईट ग्रुपने जिंकला. ग्रुपला दहा हजार रोख रक्कम देऊन गौरविण्यात आले.
नवउद्योजक ग्रुपची कार्यशाळा महाविद्यालयामध्ये प्रा. डॉ. आनंद आंबेकर यांनी घेतली. नवउद्योजकांसाठी भागीदाराची भूमिका काय असू शकते, आपल्या वस्तूची किंमत किती असावी, त्याचे सादरीकरण कसे असावे, वस्तूंची जाहिरात करण्यासाठी कोणत्या प्रकारे प्रयत्न कराल, स्टॉलचे योग्य ठिकाणी विक्री केंद्र कसे असावे यासंदर्भात त्यांनी मार्गदर्शन केले.
फूड स्टॉलमध्ये प्रथम क्रमांक आणि जयंतराव देसाई करंडक लव अँड फर्स्ट बाईट नूपुर मराठे, निशा लिमये, वैदेही लोखंडे) यांनी पटकावला. द्वितीय क्रमांक मंच स्टॉप (बुशरा कोंडकरी, असदुल्ला खान) आणि तृतीय क्रमांक मॅजिक स्क्वेअर चार्ट स्क्वेअर (वेदांत सावर्डेकर, अस्मिता खानविलकर, हर्ष मराठे, सौरीश कळशेकर, चैत्राली ओक) यांना मिळाला.
प्रॉडक्ट सेलमध्ये प्रथम क्रमांक सखी हँडमेड (संपदा महाबळ), द्वितीय क्रमांक हॅन्डक्राफ्टेड मॅजिक (लुब्ना डोंगरकर), तृतीय क्रमांक बिडेड लिब्स रुद्रानी देवरूखकर यांनी पटकावला. उद्योजकता मॅनेजमेंट ग्रुपचे प्रमुख विद्यार्थी सिद्धी शिंदे, सिद्धी कारेकर, अथर्व कारेकर, शर्विल संसारे होते. रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीच्या कार्याध्यक्षा शिल्पा पटवर्धन, उपकार्याध्यक्ष अॅड. विजय साखळकर, कार्यवाह सतीश शेवडे, सहकार्यवाह प्रा. श्रीकांत दुदगीकर, उद्योजक आनंद देसाई यांनी शुभेच्छा दिल्या. प्राचार्य डॉ. मकरंद साखळकर, प्रशासकीय उपप्राचार्य डॉ. सुरेंद्र ठाकूरदेसाई, उपप्राचार्य डॉ. कल्पना आठल्ये, डॉ. अपर्णा कुलकर्णी, डॉ. यास्मीन आवटे, झेप समन्वयक डॉ. आंबेकर, विद्यार्थी सचिव सुमीत पाध्ये, सांस्कृतिक प्रतिनिधी प्रसिद्धी सोनवणे उपस्थिती होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.