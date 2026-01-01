पेट्रोलने चूल पेटवताना महिला ७० टक्के भाजली
पेट्रोलने चूल पेटविताना
भाजून महिला जखमी
चाफवलीत प्रकार : जिल्हा रुग्णालयात उपचार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १ : चाफवली (ता. संगमेश्वर) येथील महिला पेट्रोलने चूल पेटवित असताना ७० टक्के भाजल्यामुळे जखमी झाली. तिला अधिक उपचारांसाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अधिक उपचारांसाठी कोल्हापूर येथे हलविण्याचा सल्ला दिला होता; परंतु परिस्थितीमुळे त्यांना कोल्हापूरला नेता आले नाही. त्यामुळे अद्यापही तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. द्रौपदी चंद्रकांत पवार (वय ४२, रा. चाफवली, ता. संगमेश्वर) असे ७० टक्के भाजलेल्या महिलेचे नाव आहे. ही घटना २८ डिसेंबरला दुपारी तीनच्या सुमारास चाफवली येथील झोपडीत घडली.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, द्रौपदी चाफवलीतील जंगलमय भागात झोपडीत राहत असून, तिला तीन लहान मुले आहेत. ती जंगलतोड ठेकेदार मंगेश सुर्वे (रा. मेढे, साखरपा, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी) यांच्याकडे कामगार म्हणून काम करत आहे. रविवारी (ता. २८) दुपारी ती जंगलातील झोपडीत पेट्रोलने चूल पेटवित असताना आगीचा भडका उडाला व तिच्या कपड्यांनी पेट घेतला. त्यामध्ये ती ७० टक्के भाजली. पती चंद्रकांत पवार व जंगलतोड ठेकेदार सुर्वे यांनी तत्काळ साखरपा येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. अधिक उपचारासाठी तिला जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
कोल्हापूरला पाठविण्यास नकार
भाजलेल्या रुग्णांना रत्नागिरीत दिल्या जाणाऱ्या सुविधांपेक्षा सीपीआरमध्ये चांगल्या सुविधा आहेत. त्यासाठी जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी ७० टक्के भाजलेल्या द्रौपदीला उपचारासाठी कोल्हापूर येथे हलविण्याचा सल्ला दिला. तसेच रुग्णवाहिकेचीही व्यवस्था केली होती; मात्र त्या महिलेच्या पतीने मनुष्यबळ नसल्यामुळे कोल्हापूरला पाठविण्यास नकार दिला. त्यामुळे सध्या जिल्हा रुग्णालयात तिच्यावर उपचार सुरू आहेत.
