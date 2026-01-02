रत्नागिरी ३१ वाहनचालकांवर गुन्हा दाखल
रत्नागिरी शहरात
३१ जणांवर गुन्हे
रत्नागिरी, ता. २ ः वर्षअखेरीच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी शहरातील ठिकठिकाणी पोलिसांनी नाकाबंदी करून तपासणी मोहीम राबवली. या मोहिमेदरम्यान प्रत्येक वाहनाची तपासणी करण्यात आली. या दरम्यान तीनजण मद्यप्राशन करून गाडी चालवताना सापडले. त्यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. शहर पोलिस निरीक्षक विवेक पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरात तपासणी करण्यात आली. वर्षअखेरचा जल्लोष आणि नवीन वर्षाचे स्वागत या पार्श्वभूमीवर अनेक ठिकाणी पार्ट्यांचे तसेच कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते; मात्र कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांकडून विशेष खबरदारी घेण्यात आली होती. पोलिसांकडून शहरातील भाट्ये, परटवणे, साळवी स्टॉप, मारूती मंदिर, भुतेनाका या परिसरात नाकाबंदी होती. या ठिकाणी येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांची पोलिसांकडून तपासणी करण्यात आली. समुद्रकिनाऱ्यावर कोणतीही दुर्घटना नये यासाठी मांडवी, भाट्ये, कुर्ली समुद्रकिनारी बंदोबस्त होता. पोलिसांनी नाकाबंदीदरम्यान २०८ वाहनांची तपासणी केली. ४४० व्यक्तींची तपासणी केली. या दरम्यान मोटारवाहन कायदाअंतर्गत ३१ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे तसेच मद्यप्राशन करून गाडी चालवताना तिघांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी एकूण ३७ हजारांचा दंड वसूल केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.