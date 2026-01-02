रत्नागिरीत ६ जानेवारीपासून कीर्तनसंध्या महोत्सवात
कीर्तनसंध्या महोत्सव मंगळवारपासून
चारूदत्तबुवा आफळे, उलगडणार महाभारताचा उत्तरार्ध
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २ : पंधराव्या कीर्तनसंध्या महोत्सवात ६ ते ११ जानेवारीदरम्यान महाभारताचा उत्तरार्ध राष्ट्रीय कीर्तनकार विद्यावाचस्पती चारूदत्तबुवा आफळे उलगडणार आहेत. प्रमोद महाजन क्रीडासंकूल येथे दररोज सायंकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंत कीर्तनातून रसिक श्रोत्यांना इतिहासाचा अनोखा अनुभव घेता येणार आहे. बुवा आपल्या ओघवत्या, भावस्पर्शी आणि प्रभावी शैलीत भारतीय इतिहास, भक्तिरस व विचारांचा त्रिवेणी संगम साधणार आहेत.
पांडव–कौरवांचे संघर्ष, त्यांचे निर्णय, त्यांची मुल्ये आणि धर्म–अधर्माच्या सीमारेषा यांचा त्यात समावेश होता. यावर्षी महाभारताच्या उत्तरार्धात महान संग्रामाच्या निर्णायक वळणाचे निरूपण करण्यात येणार आहे. कुरूक्षेत्राच्या रणभूमीत उतरणाऱ्या प्रत्येक योद्ध्याच्या मनातील भावविश्व, धैर्य, अढळ निश्चय आणि कर्तव्यनिष्ठा यांचे विवरण चारूदत्तबुवा आफळे नेहमीच्याच शैलीत रंगवणार आहेत. एकूण चोवीस तासांचे इतिहास सादरीकरण हे या महोत्सवाचे प्रमुख वैशिष्ट्य असेल.
कीर्तनसंध्या महोत्सवात तबलासाथ केदार लिंगायत, पखवाज मंगेश चव्हाण, ऑर्गन चैतन्य पटवर्धन, व्हायोलिन उदय गोखले, तालवाद्य हरेश केळकर, बासरी मंदार जोशी यांची साथ मिळणार आहे. कार्यक्रमाचे निवेदन निबंध कानिटकर करणार आहेत. कीर्तन महोत्सवासाठी प्रवेश विनामूल्य आहे. देणगी सन्मानिका कार्यक्रमाच्या ठिकाणी उपलब्ध असतील. जास्तीत जास्त रत्नागिरीकरांनी या महोत्सवाचा आस्वाद घ्यावा, असे आवाहन कीर्तनसंध्या परिवाराचे अध्यक्ष अवधूत जोशी यांनी केले आहे.
