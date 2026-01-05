तालुकानिहाय धान्यसाठ्याचे वितरण
धान्यसाठ्याचे
तालुकानिहाय वितरण
रत्नागिरी ः फेब्रुवारी २०२६ साठी जिल्ह्यातील ९ लाख ९३ हजार २४४ प्राधान्य कार्डधारक सदस्यांसाठी तांदूळ २५५९.५० मेट्रिक टन व गहू १८६२ मेट्रिक टन उचल कराण्यात आली आहे. फेब्रुवारीसाठी तालुकानिहाय धान्यसाठ्याचे वितरण करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी रोहिणी रजपूत यांनी दिली. प्रत्येक तालुकानिहाय हे वाटप करण्यात आले आहे. फेब्रुवारीसाठी प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांकरिता धान्याचे वितरण प्रतिव्यक्ती ५ किलो प्रमाणात करावयाचे असून, त्यामध्ये प्राधान्य तांदूळ ३ किलो व गहू २ किलो असे असेल.
चौथी, सातवी शिष्यवृत्ती
परीक्षा २६ एप्रिलला
रत्नागिरी ः चौथी आणि सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन आवेदनपत्र परिषदेच्या www.mscepune.in व https://puppssmsce.in या संकेतस्थळावर ३० डिसेंबर २०२५ पासून उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. परीक्षा २६ एप्रिलला सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाचवेळी घेण्यात येईल. परीक्षेचे वेळापत्रक व परीक्षेची सविस्तर माहिती संकेतस्थळावरील अधिसूचनेत नमूद आहे. सुधारित शासननिर्णयानुसार पूर्वी पाचवी व आठवीसाठी घेतली जाणारी शिष्यवृत्ती परीक्षा आता चौथी आणि सातवीसाठी घेतली जाणार आहे. २०२५-२६ हे संक्रमण वर्ष असेल, ज्यात जुन्या (पाचवी व आठवी) आणि नवीन (चौथी व सातवी) दोन्ही इयत्तांच्या परीक्षा होतील. चौथीसाठी शिष्यवृत्तीची दरमहा ५०० रुपये, तर सातवीसाठी शिष्यवृत्तीची रक्कम दरमहा ७५० रुपये तीन वर्षांसाठी असेल. प्रत्येक पेपरमध्ये किमान ४० टक्के गुण मिळवणे आवश्यक असेल. सीबीएसई किंवा आयसीएसई अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीत येतील; पण त्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळणार नाही.
