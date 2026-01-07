रावराणे महाविद्यालयात उद्या ‘वाणिज्य-व्यवस्थापन’ परिषद
रावराणे महाविद्यालयात उद्या
‘वाणिज्य-व्यवस्थापन’ परिषद
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. ७ ः येथील आनंदीबाई रावराणे महाविद्यालयात प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षण अभियान अंतर्गत ‘वाणिज्य आणि व्यवस्थापन : उदयोन्मुख प्रवाह व नवोन्मेष-२०२६’ विषयावर राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन शुक्रवारी (ता. ९) करण्यात आले आहे.
या राष्ट्रीय परिषदेत वाणिज्य व व्यवस्थापन क्षेत्रातील बदलते स्वरूप, नव्या संधी, तंत्रज्ञानाधिष्ठित व्यवस्थापन पद्धती, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स, स्टार्टअप्स व उद्योजकता विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व डेटा विश्लेषणाचा व्यवसायावर होणारा परिणाम, शाश्वत विकास तसेच संशोधनातील नव्या दिशा यावर सखोल चर्चा करण्यात येणार आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील संशोधक, प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांना वाणिज्य व व्यवस्थापन क्षेत्रातील उदयोन्मुख प्रवाह, नवोन्मेष, संशोधनाच्या नव्या दिशा, शैक्षणिक व व्यावसायिक संधी मिळावी व त्यांना संशोधनाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने या परिषदेचे आयोजन केले आहे. या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूरचे माजी प्राचार्य डॉ. ए. एम. गुरव, सुंदरराव मोरे, पोलादपूर महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य डॉ. डी. पी. रावेरकर, लांजा महाविद्यालयाचे डॉ. एस. ए. देवुस्कर आदी मार्गदर्शन करणार आहेत. या परिषदेत संशोधक प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांना शोधनिबंध सादरीकरणाची संधी मिळणार असून संशोधनाची देवाणघेवाण, शैक्षणिक संवाद आणि सहकार्याची नवी व्दारे खुली होण्यास मदत होणार आहे. संशोधक विद्यार्थी, प्राध्यापक, अभ्यासक तसेच वाणिज्य व व्यवस्थापन क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉ. एन. व्ही. गवळी, वाणिज्य विभाग प्रमुख डॉ. एम. आय. कुंभार यांनी केले आहे.
