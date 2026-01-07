आठल्येच्या विद्यार्थ्याचे प्रशिक्षण पूर्ण
‘आठल्ये’च्या विद्यार्थ्यांचे
औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण
साडवली ः राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पदवीच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना औद्योगिक प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. आठल्ये–सप्रे–पित्रे महाविद्यालयातील एम. एससी. व टी. वाय. बी.एस्सी. (रसायनशास्त्र) विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी कोल्हापूर आणि लोटे-परशुराम एमआयडीसातील उद्योगांमध्ये १५ दिवसांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले. प्रशिक्षणात विद्यार्थ्यांना रासायनिक उद्योगातील प्रत्यक्ष कामकाज, विविध विभागांची कार्यपद्धती, औद्योगिक सुरक्षा नियम, आधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरणांची हाताळणी तसेच उत्पादन आणि संशोधन प्रक्रियेची सखोल ओळख झाली. या उपक्रमासाठी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. नरेंद्र तेंडोलकर, रसायनशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. सागर संकपाळ, डॉ. अमित वराळे, डॉ. हेमंत चव्हाण, प्रा. अजित देवळे, व प्रा. प्रज्ञा शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन व मार्गदर्शन केले. तसेच कंपनीच्या विविध विभागांमध्ये नमुना विश्लेषण, बॅच प्रक्रिया, कच्चा माल हाताळणी, फॉर्म्युलेशन विकास आणि सांडपाणी शुद्धीकरण यांसारख्या प्रत्यक्ष औद्योगिक प्रक्रियांत सहभाग घेतला. प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केल्याबद्दल प्राचार्य डॉ. नरेंद्र तेंडोलकर व सर्व मार्गदर्शक प्राध्यापकांनी समाधान व्यक्त केले.
शिल्पा जागुष्टे, राजू विखारेंची
श्रीराम सोसायटीवर निवड
चिपळूण : श्रीराम एज्युकेशन सोसायटीच्या संचालकपदी शिल्पा जागुष्टे आणि शाळीग्राम (राजू) विखारे यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. या निवडीबद्दल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे चिपळूण शहरप्रमुख सचिन (भैया) कदम, नगरसेवक संजय गोताड, चिपळूण युवासेना शहर अधिकारी पार्थ जागुष्टे, चिपळूण शहर सचिव प्रशांत मुळये, विभाग प्रमुख मनोज पांचाळ व शैलेश जागुष्टे यांनी अभिनंदन केले आहे.
परशुराम येथील विकासकामांचे भूमिपूजन
चिपळूण : तालुक्यातील परशुराम येथील दुर्गवाडी मराठी शाळा ते प्रकाश काजवे घरापर्यंत पाखाडी बांधणे, तसेच मुंबई-गोवा मुख्य रस्ता ते धावजी मंदिर, परशुराम रस्ता आदी विकासकामांचे भूमिपूजन चिपळूण तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे तालुकाध्यक्ष नितीन ठसाळे व ग्रामस्थ यांच्या उपस्थितीत श्रीफळ वाढवून झाले. या वेळी सरपंच अनुष्का खळे, राजन गणपूले, संदीप थत्ते, ॲड. जीवन रेळेकर व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेचा
वार्षिक मेळावा
गुहागर ः महाराष्ट्र शिक्षक परिषद रत्नागिरी शाखेचा वार्षिक मेळावा गुहागर येथील पाटपन्हाळे हायस्कूलमध्ये नुकताच झाला. या मेळाव्यानिमित्ताने गुणवंत शिक्षकांचा सत्कार करण्यात आला. त्यात रत्नागिरी तालुक्यातील नाणीज हायस्कूलचे भागोजी दिगंबर किंजळे व बसणी हायस्कूलच्या सानिका नितीन पंडित यांचा गुणवंत शिक्षक म्हणून गौरव करण्यात आला. या वेळी माजी आमदार विनयजी नातू, महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष वेणूनाथ कडू, माजी शिक्षक आमदार भगवान आप्पा साळुंखे, शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर शिंदे, कार्याध्यक्ष किरण देशपांडे, सचिव पाचकुडवे आणि रत्नागिरी तालुकाध्यक्ष राजेश आयरे उपस्थित होते.
