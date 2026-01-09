योगोपचार शिबिरास ओरोसमध्ये प्रतिसाद
८५ साधकांचा सहभाग; महाराष्ट्र पोलिस वर्धापनदिनी उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ९ ः महाराष्ट्र पोलिस वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून सिंधुदुर्ग पोलिस दल व फिटनेस योग ॲकॅडमी, सिंधुदुर्गच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या संयुक्त योगोपचार शिबिराचा सांगता समारंभ पोलिस वसाहत, ओरोस येथे उत्साहात पार पडला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विशेषतः ओरोस शहरात योगप्रसाराचे कार्य वेगाने सुरू असून या शिबिराच्या माध्यमातून आरोग्यविषयक जनजागृतीला चालना मिळाली. फिटनेस योग अॅकॅडमी सिंधुदुर्ग यांच्यामार्फत घेण्यात आलेले हे पाच दिवसांचे योगशिबिर ३ ते ७ जानेवारी या कालावधीत यशस्वीपणे पार पडले. या शिबिरात पोलिस कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय तसेच योगाभ्यासप्रेमी साधकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला.
सांगता समारंभाप्रसंगी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पोलिस उपअधीक्षक (गृह) श्वेता खाडे यांच्या हस्ते फिटनेस योग अॅकॅडमी सिंधुदुर्गचे योग शिक्षक शेखर बांदेकर यांचा शाल, श्रीफळ व भेटवस्तू देऊन सत्कार करण्यात आला. फिटनेस योगचे संस्थापक सदस्य विशाल लातये, योगिता आरोसकर, रेवती राणे व पोलिस हवालदार शैलेश मेस्त्री यांचाही गौरव करण्यात आला. यावेळी पोलिस उपअधीक्षक (गृह) श्वेता खाडे, पोलिस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे, पोलिस निरीक्षक अरिफा मुल्ला, राखीव पोलिस निरीक्षक रामदास पालशेतकर तसेच जगन्नाथ प्रभू, यशवंत आरोसकर, अरुण पवार व अनिल मेस्त्री आदी मान्यवर उपस्थित होते. हे शिबिर जिल्हा पोलिस लाईनच्या आवारात घेण्यात आले. सभागृह व ध्ननिक्षेपक मोफत उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आयोजकांनी संबंधितांचे आभार मानले. या शिबिरास सुमारे ८५ योगसाधकांची उपस्थिती लाभली. याच ठिकाणी नियमित योगकक्षा सुरू राहणार असून त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे. सलग पाच दिवस प्रभावी योग शिबिर घेतल्याबद्दल सर्व शिबिरार्थींनी योग शिक्षक बांदेकर यांचे आभार मानले. श्री. मुल्ला यांनी सूत्रसंचालन केले. पोलिस निरीक्षक कोल्हे यांनी आभार मानले.
