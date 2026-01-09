गणपती साण्यावर भरणार चिमुकल्यांची चॉकलेटी दुनिया
कणकवलीत २४ ला 'खाऊ गल्ली'; नलावडे मित्र मंडळाचा पुढाकार, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ९ : शहरातील लहान मुलांसाठी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही समीर नलावडे मित्रमंडळातर्फे ‘लहान मुलांसाठी खाऊ गल्ली’ हा उपक्रम आयोजित केला आहे. शनिवार २४ जानेवारी रोजी सायंकाळी पाचला जानवली नदीवरील गणपती साणा येथे या कार्यक्रमाचा प्रारंभ पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या हस्ते होणार आहे. माजी नगराध्यक्ष तथा मंडळाचे अध्यक्ष समीर नलावडे यांनी ही माहिती दिली.
कणकवली येथील संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री.नलावडे बोलत होते. यावेळी भाजप शहर अध्यक्ष अण्णा कोदे, राजू गवाणकर, राजा पाटकर, नवराज झेमणे, जावेद शेख, बाळा सावंत, राज नलावडे आदी उपस्थित होते. श्री.नलावडे म्हणाले, ‘या उपक्रमात सुमारे एक हजार लहान मुलांना प्रत्येकी ५० रुपयांचे कूपन मोफत देण्यात येणार असून, त्या माध्यमातून विविध खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलवर खरेदी करता येणार आहे. स्थानिक व्यावसायिकांना फूड स्टॉल लावण्यासाठी मोफत जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, प्रथम येणाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. कार्यक्रमस्थळी आलेल्या लहान मुलांना चॉकलेट वाटण्यात येणार असून त्यामध्ये आकर्षक बक्षिसांचाही समावेश असेल. विविध फनी गेम्स, जादूगारांचे मनोरंजन, गोव्यातील दोन कलाकारांकडून टॅटू काढण्याची सुविधा, तसेच दोन आकर्षक सेल्फी पॉईंटही या ठिकाणी उभारण्यात येणार आहेत. मुलांसोबत आलेल्या पालकांसाठी मराठी व हिंदी गाण्यांचा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केला आहे.
...तरी शहरवासीयांप्रती बांधिलकी
कणकवली शहरातील नागरिकांनी माझ्या राजकीय जीवनात नेहमीच साथ दिली आहे. या नगरपंचायत निवडणुकीत मला ५ हजार ९६ मते मिळाली. ज्यांनी मला मतदान केले नसले, तेही माझेच कणकवलीकर आहेत. त्यामुळे पालक व मुलांच्या अपेक्षेनुसार आणि त्यांच्या प्रेमाखातर हा ‘खाऊ गल्ली’ कार्यक्रम घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. जरी सध्या पदावर नसलो, तरी कणकवलीकरांशी माझी बांधिलकी कायम आहे, असे नलावडेंनी स्पष्ट केले.
राणेंना सोडून कुठेही जाणार नाही!
आपल्या राजकीय भूमिकेबाबत बोलताना समीर नलावडे म्हणाले, की ‘माझे नेते खासदार नारायण राणे असून, माझा पक्षही तोच आहे. मंत्री नीतेश राणे आणि खासदार नारायण राणे यांना सोडून कुठेही जाणार नाही. तर स्वीकृत नगरसेवक व उपनगराध्यक्ष निवडणुकीत कुणाला संधी द्यायचा याचा निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतील.’
